– Det føles veldig deilig å ha greid det. Jeg har trena for det, og jobba for det i flere år egentlig, sier Clamer Meltzer (72).

Det var etter at den spreke, tidligere Orion-flygeren ble pensjonist at han begynte å planlegge turen. Han hadde lest om andre eventyrlystne som hadde foretatt ulike ekspedisjoner, og mente en rotur med familiens gamle Åfjordfæring var det eventyret han skulle legge ut på.

Nå har han bare ca. ni kilometer igjen før målet er nådd. Han prøvde for noen år siden også, men den gangen kom han ikke lengre enn til Bergen. Uansett, lysten til å prøve å fullføre målet om å ro Trondheim – Oslo hadde han fortsatt.

72-åringen har sovet en del netter i båten, under åpen himmel, på turen mellom Trondheim og Oslo. Foto: privat

– Jeg ligger med båten ved Nesodden tirsdag kveld. Planen videre er å ro inn til Operaen i Oslo onsdag klokka tolv og møte familien, sier Meltzer.

Vel framme i Oslo og etter å ha møtt familien, håper han at turen skal feires med en bedre middag.

– Det feires vel med en bedre middag. Det hadde vært hyggelig etter å ha spist litt ymse her nå en stund.

Nyter tempoet med å ro

Clamer har rodd med en gjennomsnittsfart på fire kilometer i timen.

Tustna i bakgrunnen Foto: privat

– Roing foregår i et rolig og behagelig tempo. Man hører fugler og lyder som man ikke hører når man kjører båt med motor.

Han har rodd langs norskekysten i løpet av en sommer som har bydd på både sol- og uværsdager. Vind og bølger har dessverre ført til mer venting enn han hadde forestilt seg. Uansett så når han målet med god margin. Et pluss er det også at han underveis har møtt mange gjestfrie folk. Noe som er blitt omtalt i flere lokalaviser, blant annet i Haugesunds Avis.

Hadde krevende jobb

Clamer Meltzer hadde i løpet av sin yrkeskarriere blant annet jobb som flytryggingsinspektør i Luftforsvaret. Han har hele livet holdt seg i form, men har ikke drevet noen form for aktiv idrett.

– Jeg har prøvd å holde meg i nogenlund god form, men tror jeg er sprekere nå enn da jeg var yrkesaktiv.

Clamer da han starta på turen i Trondheim 20. mai. Foto: Knut Skaun Sveen

Heretter blir det bare roturer ved hytta

Det blir ikke flere slike langturer. Heretter får det holde med rolige dagsturer fra hytta ved Hellandsjøen. Der er det mange fine holmer og skjær som frister å besøke med robåten. For øvrig en båt som hans far kjøpte i 1953, og som da åtte år gamle Clamer lærte å ro med.

– Jeg må si at jeg er fornøyd, etter tre måneder så begynner det å bli nok, sier 72-åringen, som regner med å bruke halvannen time på de siste ni kilometerne onsdag.