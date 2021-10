600 kilo løsnet fra taket på McDonald's – politiet etterforsker fortsatt saken

For to uker siden skjedde en ulykke på McDonald's Tiller i Trondheim.

En del av taket deiset i bakken inne på restauranten hvor det satt flere gjester. Fem ungdommer ble skadet.

Sintef har gransket ulykken. Delen som falt ned veide 600 kg konkluderer de med i rapporten. De vet nå også hvorfor ulykken skjedde.

For dårlig festet

– Hovedkonklusjonen til Sintef er at forankringen av takkonstruksjonen til betongtaket over var underdimensjonert. Forankringen var belastet på feil måte, forklarer etterforskningsleder i Politiet i Trøndelag, Jostein Fagerli.

NRK har bedt om å få rapporten. På grunn av at etterforskningen ennå ikke er ferdig, får vi den ikke.

Vet ikke hvem som skal holdes ansvarlig

– Vi vet hvem som eier bygget, men vi har ikke landet på hvem som må holdes ansvarlig, sier Fagerli.

– Vi har ennå ikke snakket med alle parter i saken, sier påtaleansvarlig i saken, Anniken Larsen.

TILLER: Ulykken skjedde på McDonald's på Tiller i Trondheim. Foto: Bertil Lernæs

Larsen sier førsteprioritet nå er å snakke med blant andre gårdeier og arbeiderne som festet takkonstruksjonen.

– Vi kan ikke ta stilling til straffskyld før det er gjort, sier Larsen.

16-åring sjekket ut av saken

Tidligere har NRK fortalt at en 16 år gammel gutt hang i takkonstruksjonen like før den ramlet ned.

– Jeg tenkte «Oh shit!», sa han til NRK for to uker siden.

Fått med deg denne? 16-åring hang i takkonstruksjon på McDonald's før den falt ned

– Han kan ikke klandres for dette, sier etterforskningsleder Fagerli.

Politiet har sjekket gutten ut av saken.

McDonald's undersøker lignende konstruksjoner

McDonald's leier lokalene på Tillet.

NRK var i kontakt med kjeden forrige uke, før Sintef-rapporten var klar.

På spørsmål om McDonald's har slike takkonstruksjoner også i andre restauranter, svarte kommunikasjonssjef Veronika Skagestad følgende:

– Vi har ingen andre slike takkonstruksjoner i våre restauranter. Men vi er i gang med å undersøke alle lignende dekorelementer for å vurdere risiko og sikre at alt er trygt for gjestene våre.