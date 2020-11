60 NTNU-studenter mistenkt for juks på eksamen

Ifølge Universitetsavisa gjelder det emnet TDT4100 Objektorientert programmering. Det dreier seg om rundt 30 tilfeller, der studentene er mistenkt for å ha jukset som par.

Per nå er 14 saker oversendt til klagenemnda med mistanke om fusk, opplyser NTNUs sentraladministrasjon, mens resten fortsatt er til vurdering.

Ingen endelig konklusjon

Prodekan Roger Midtstraum ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk understreker at en ikke kan trekke noen endelig konklusjon før det er klart hvor mange som blir funnet skyldige i juks.

– Men dersom det viser seg at mange studenter har jukset til eksamen vil jeg være skuffet over det tillitsbruddet som dette representerer, sier Midtstraum.

IKKE INNENFOR: – Juks er ikke innenfor og det tror jeg studentene egentlig vet, sier Åste Solheim Hagerup, leder av studenttinget ved NTNU. Foto: Privat

De fleste andre eksamener ved fakultetet i vår ble gjennomført med bestått/ikke bestått istedenfor karaktersetting. Førsteamanuensis Hallvard Trætteberg vil ikke si at de var naive ved å gå for en eksamensform med karakterer.

– Det blir for enkelt. Jeg både tror godt om studentene samtidig som jeg er realist. Vi visste på forhånd at et ukjent antall ville benytte seg av ulovlige metoder. Man kan være skuffet uten dermed å være naiv, sier Trætteberg.

Juks er ikke akseptabelt

Åste Solheim Hagerup er leder av studenttinget ved NTNU og er klar på at juks ved eksamen ikke er akseptabelt. Det tror hun også studentene vet.

– Jeg ber de som jukser huske at integriteten til en eksamen som er avlagt ved NTNU – den skal det ikke være noen tvil ved. Det har vi alle et kollektivt ansvar for å sikre, sier Hagerup til NRK.

Hun mener både faglærere og studenter må være gode verdiskapere når det kommer til juks og når det kommer til eksamen.