60 dagers fengsel for drapstrusler mot redaktør

– Jeg mener at både som journalist og som redaktør må man forvente mye kritikk og sterke reaksjoner, og man må ha en høy terskel for hva man skal tåle. Men i dette tilfellet synes jeg det gikk langt over streken, sier Fosna-Folkets redaktør, Alexander Killingberg, til NRK.

Det var Fosna-Folket som først omtalte dommen.

Ville fjerne saken

Mannen kom med truslene i september i fjor, etter at avisa hadde omtalt en dom hvor mannen var dømt for å ha hatt seksuell omgang med en jente på 14 år. Dagen etter at saken ble publisert ringte mannen til journalisten, for å få den fjernet.

– Han skrev blant annet en tekstmelding til min kollega hvor det sto: «æ har adressa di». I en lengre samtale med meg ble det både volds- og drapstrusler, sier Killingberg.

Redaktøren gjorde det nemlig klart at han ikke ville fjerne saken, og ifølge dommen kom han derfor med følgende uttalelser: «Da må æ drep dæ. Æ kjem te å slå. Æ kan godt bruk kniv, leik med blode ditt ... Strø litt blod til æ e ganske fornøyd».

Trusler mot journalister tas på alvor

Avisen hadde unngått identifiserende detaljer og anonymisert mannen i artikkelen, men selv mente han at omtalen var «nærmest et æresdrap». Men ifølge dommen heter det at: «Retten har vanskelig for å forstå tiltaltes voldsomme reaksjon på publiseringen av artikkelen».

Nå er mannen dømt til fengsel i 60 dager for truslene.

– Riksadvokaten har gjort det klart at trusler mot journalister og redaktør skal prioriteres, og dommen tyder på at dette blir fulgt. Vi har jo en jobb i likhet med politiet, der vi er i en litt utsatt stilling, og det viser at pressen har et vern og at vi blir tatt på alvor, sier Killingberg.

