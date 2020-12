Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For de siste dagene har smittetrenden vært økende i Trondheim. 1. juledag fikk 44 personer bekreftet smitten, og julaften fikk 19 personer bekreftet smitte. Men da stengte teststasjonene kl. 15.30, så det reelle tallet var trolig høyere. Lille julaften ble det satt ny smitterekord for en dag i Trondheim, da 46 personer fikk bekreftet koronasmitte.

VIKTIG MED TILTAK: Helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen forklarte politikerne under lørdagens formannskapsmøte hvorfor det er viktig med nye smitteverntiltak. Foto: Skjermdump/Trondheim kommune

Lette symptomer

37 av de 44 smittede 1. juledag har en kjent nærkontakt, mens fem personer har ukjent smittekilde. To smittede har ikke besvart telefon fra kommunens smittesporingsteam. Blant de smittede i Trondheim 1. juledag var det også flere barn.

– En person har moderate symptomer, men er ikke innlagt på sykehus. Resten har lette symptomer. Alle barna er i god allmenntilstand med lite symptomer, opplyser kommunikasjonssjef Harry Tiller i Trondheim kommune.

Kommunen opplyser at Tempe sykehjems avdeling i første etasje er berørt, og alle beboere er satt i seks dagers i karantene. Sykehjemmet er derfor stengt for besøkende inn til videre.

I tillegg er fjerde klassetrinn ved Kattem skole berørt, og satt i karantene til 1. januar.

Kommunen ber også alle som besøkte byens julemarked fram til 17. desember om å være ekstra oppmerksomme på egne symptomer og teste seg ved selv vage symptomer, da de kan ha vært i kontakt med smittet.

TESTER: Trondheim kommune har økt kapasiteten på prøvetakingsstasjonene for å ta unna køen av folk som må ta koronatest. Her desinfiserer en av de ansatte hendene med håndsprit og rødt lys. Foto: Morten Andersen / NRK

Var i karantene - dro på nachspiel

Helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen fortalte politikerne lørdag at personer som skulle ha vært i karantene dro på nachspiel.

– En hadde vært på et større nachspiel, hvor flere i karantene var til stede, fortalte han.

Men smittesporerne sliter med å få opplyst hvem som var til stede på festen.

– Noen unnlater å svare når smittesporingsteamet kontakter dem. De får ikke kontakt med dem og fulgt dem opp, og det er nytt, sa Garåsen til politikerne.

47 tilfeller ved utesteder

I forbindelse med utredningen av smittesituasjonen i Trondheim, opplyser kommuneledelsen at det er avdekket 47 smittetilfeller ved restauranter og utesteder i løpet av den siste måneden. Et titall taxisjåfører er også smittet, og det er som tidligere omtalt avdekket et festmiljø i byen der de involverte har vært på flere fester i løpet av en kveld.

Lørdag opplyser Trondheim kommune at smittesporerne har funnet smittekilden til 85 prosent av de smittede på julaften, mens 15 prosent er ukjent. Disse kan sannsynligvis spores til det omtalte festmiljøet i byen, som det fremdeles er vanskelig å få nok opplysninger fra, skriver kommunen i en pressemelding.

– Hardt presset

Under lørdagens formannskapsmøte kom helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen med ros av både treningssentre og utesteder.

– Næringsaktørene gjør en god jobb i registrering og oppfølging. Problemet er at en del av publikum ikke gjør det. Vi har et mulig smittetilfelle knyttet til et ubetjent treningssenter. Vår erfaring er at publikum oppfører seg annerledes når treningssenteret er betjent, sa Garåsen til trondheimspolitikerne.

– Smittesporingsteamet i Trondheim er hardt presset. Vi klarer å sette folk i karantene, men klarer ikke å spore alt, sier helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen. Han legger til at kommunen fortsatt mottar anonyme tips om fester i jula.

Det høye smittetallet har ført til at mange har meldt seg for å bli testet, og det har gitt opp til fem dagers ventetid på testestasjonene på Leangen og i sentrum.

Flere tiltak vedtatt

Etter en over to timer lang debatt lørdag ettermiddag, vedtok politikerne følgende nye smitteverntiltak i Trondheim for å hindre smitten i å spre seg ytterligere.

Dette er de nye smitteverntiltakene i Trondheim etter lørdagens møte:

- Skjenkestopp innføres på utesteder klokka 22.00 fra og med 26. desember.

- Sosiale kontakter ut over egen husstand og kontakter i arbeidssituasjoner skal begrenses til 10 per uke.

- Alle serveringssteder, både spise- og skjenkesteder, skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer.

- Alle taxier skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.

- Alle ubetjente treningssentre skal holde stengt. Treningssenter som holder åpent må ha bemanning i hele åpningstiden.

-Gruppetrening på treningssenter er ikke tillatt.

Trondheim kommune anbefaler at butikker, kjøpesentra og andre utsalgssteder sørger for tilrettelegging slik at det er mulig å holde minst den avstandsbestemmelsen som er fastsatt for andre virksomheter i forskrift.

Politikerne skal etter planen møtes på nytt klokka 09.00 29. desember for å diskutere eventuelle nye tiltak.