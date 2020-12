Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er grunn til å tro at vi fortsatt har et pågående utbrudd, og da i hele øyregion. Det betyr at formaninger om varsomhet og respekt for smittevernreglene må følges opp av den enkelte av oss. Derfor må alle sammen unngå all unødig nærkontakt med andre. sier ordfører Ole L Haugen.

Som de fleste andre steder har også Hitra en tradisjon med fest andre juledag. Men denne jula blir det ingen fest på øya.

– Ikke treff andre

– Hittersamfunnet har forstått alvoret. Vi har sagt at vi forventer at det ikke skal være noen offentlige arrangement. Folk må holde seg sammen med sine nærkontakter, og ikke treffe andre. Ingen her ønsker å være en ny kilde, sier kommunedirektør Ingjerd Astad.

Flere utelivsaktører har allerede bestemt seg for å holde stengt i romjula på grunn av smitteutbruddet.

Fra før er alle arrangementer i Hitrahallen, Trimfit, Kystmuseet og Hitra Kino avlyst inntil videre.

Begynte hos Lerøy

Fram til 17 desember hadde Hitra kun hatt sju tilfeller av koronasmitte. Den neste uken økte tallet til 42. I en kommune med 5100 innbyggere blir det 686 smittetilfeller per 100.000 innbyggere. På én uke. Til sammenlikning har bydelen med høyest smittetrykk i Oslo, Stovner, 561,3 smittede per 100.000 innbyggere, men det er i løpet av de siste to ukene.

Ifølge kommunedirektør Ingjerd Astad startet smitteutbruddet på laksefabrikken til Lerøy Midt, Hitras største arbeidsplass.

– Vi tror ikke smitten har kommet til Hitra med utenlandske lastebilsjåfører som skal hente laks. Lerøy har i lang tid vært strenge med at sjåførene slipper ikke ut av bilen. Dette fordi de produserer sjømat og er veldig opptatt av smittevern. Laksefabrikken til Lerøy har nå stengt ned for jula.

Smitte spredt på kirkekonsert

Smittesporerne i Hitra har funnet et annet utbrudd enn Lerøy. 16. desember arrangerte koret Hitterklang konserten «Musikk i desember» sammen med elever og lærere ved den kommunale kulturskolen. På kirkebenkene var det plass til 50 publikummere.

– Smitteutbruddet har flere forgreininger. En del av de smittede har vært på konserten i Hitra kirke, bekrefter Astad.

Oppbemannet før jul

Som et hell i uhell hadde kommuneledelsen bestemt seg for å bemanne opp smittesporinga den siste uka før jul.

– Vi gjorde det for å kunne gi flere fri i jula. Det var før vi visste om det nye utbruddet. Denne oppbemanningen fikk vi plutselig bruk for på en annen måte enn vi hadde sett for oss, sier Astad.

Med ti nye smittetilfeller på én dag betyr det at mange smittesporere må stå på dag og kveld i julehøytiden. Tidligere 1. juledag var 171 hitterværinger satt i karantene.

– Men dette tallet endrer seg hele tiden, avslutter Ingjerd Astad.