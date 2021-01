– Dette skal vi snu, sier kommunedirektør Tor Jakob Reitan i Stjørdal kommune, som varsler strengere tiltak framover.

I løpet av lørdag har 42 personer fått påvist smitte i Stjørdal kommune i Trøndelag. Det er 30 flere enn dagen før. Kommunen venter flere prøvesvar i løpet av kvelden.

197 personer har vært smittet i kommunen siden mars. 103 av tilfellene kom denne uka.

Varsler strengere tiltak

Flere kommuner i Trøndelag gikk ut med strenge restriksjoner og anbefalinger like før jul. I Stjørdal ba politikere folket om å avlyse feiringa. Allikevel har smittetallet for kommunen aldri vært hølyere enn nå.

– Dette viser at vi nå etter jul har et betydelig smittepress i Stjørdal. Tiltak må dessverre styrkes, skriver kommunen i en pressemelding.

Kommunen jobber nå med å utarbeide de nye tiltakene, som vil bli presentert på en pressekonferanse søndag kl 1300.

– Noen har ødelagt for mange

Kommunedirektør Tor Jakob Reitan sier til NRK at det viktige nå er å snu situasjonen.

– Først vil vi si - vi gir aldri opp, dette skal vi snu nå fremover med fortsatt operativ og aktiv holdning til situasjonen.

SKAL SNU: Kommunedirektør i Stjørdal Tor Jakob Reitan er klar på at de skal klare å snu situasjonen i kommunen. Foto: Tom Erik Sørensen, NRK

Reitan sier til Adresseavisen at de ser at flere unge ikke opprettholder tiltakene.

- Vi har hatt for mange unge voksne som har hatt fest i store grupper og påviselig spredt smitte. Her har dessverre noen få ødelagt for mange, det må vi tåle å høre i åpent rom, skriver han til avisen.

– Situasjonen er svært alvorlig

Flere trønderske kommuner har hatt et høyt smittetrykk i siste halvdel av desember.

Tidligere denne uka gikk politikere fra Trondheimsregionen sammen om å be innbyggerne unngå reiser mellom kommunene.

Også Trondheim har registrert flere smitterekorder den siste uka. 30.desember fikk 83 personer påvist koronaviruset.

– Situasjonen er nå svært alvorlig. Mer alvorlig enn noen gang, sa kommunedirektør Morten Wolden etter tallene kom torsdag.

