Konstituert regiondirektør i Mattilsynet Region midt, Andreas Otlo sier til NRK at det er snakk om rundt 40 dyr.

– Vi har folk ute som er i dialog med gårdbrukeren nå, og karakteriserer dette som en ulykke, sier Otlo.

Politiet er ennå ikke involvert i ulykken, som ifølge Trønder-Avisa skjedde 29. juli.

Ifølge Mattilsynet pågår det nå undersøkelser rundt hendelsen, og for å finne ut om det er rutinesvikt eller ikke som er årsaken.

– Det er tidlig i saken. Vi er derfor forsiktige med å gå ut med informasjon. Vi er opptatt av å ha god dialog med den det gjelder først, sier Andreas Otlo.

Bondelaget stiller opp

– Vi har en beredskap som stiller opp når slike ting skjer, sier nestleder i Trøndelag Bondelag, Erlend Fiskum.

På generelt grunnlag sier han at bondeyrket kan være et ensomt yrke, og at når tragedier som dette rammer, er det viktig å ha noen å snakke med.

Fiskum sier at Norges Bondelag har en beredskap som slår inn for alle mulige kriser som kan ramme en bonde.

– Jeg vet at det lokale bondelaget har vært i kontakt med den aktuelle bonden, sier Fiskum.

Forgiftning skjer i gjødselkjellere

– Forgiftning i gjødselkjellere er et årvisst problem, sier seniorrådgiver ved Mære landbruksskole i Steinkjer, Geir Fisknes. Den giftige gassen kan typisk oppstå når frau skal hentes ut fra gjødselkjellere.

Avføring og urin fra dyra samles ofte i blautgjødselkjellere.

– Der oppstår det en anaerob prosess med gasser, som kan være veldig giftige, sier Fisknes.

De giftige gassene oppstår ofte når det røres i fraukjellere før naturgjødselen skal spres på jorda.

Denne sommeren er det stor grasvekst i Trøndelag. Mange bønder er allerede i gang med tredjeslåtten, og naturgjødsel blir spredd på åkrene for å gi næring til jorda.

– Dersom de giftige gassene kommer opp i husdyrrommet kan forgiftningen skje veldig fort. Både dyr og mennesker kan besvime raskt, sier Fisknes.

– Det er viktig når man skal kjøre ut gjødsel, at man unngår at den gassen kommer i fjøset, sier Geir Fisknes.