40 bolter brakk rett av da vogntoget kjørte på lemmen

Det kunne gått skikkelig galt da et vogntog onsdag kjørte av ferga på sambandet Brekstad-Valset.

Vogntoget kom seg akkurat i land før den ytterste delen av fergelemmen sviktet fullstendig og falt i sjøen.

40 bolter brakk rett av

Dykkere og mobilkraner var lenge i sving for å få lemmen opp fra sjøen. Da den kom til land, fikk arbeiderne seg litt av en overraskelse:

40 bolter var brukket rett av.

Det opplyser avdelingsdirektør Eva Solvi i Statens vegvesen i Sør Trøndelag til NRK.

– De jeg har snakket med har aldri sett maken. Fergelemmen ble inspisert senest i september i fjor. Da var ingenting galt, sier Solvi.

– Det er for tidlig å si hva som er årsaken til at lemmen ble ødelagt. Det må flere undersøkelser til. Vi regner med at lemmen vil være festet på plass igjen i løpet av kvelden, sier hun.

Sambandet vil tidligst åpne igjen torsdag morgen.