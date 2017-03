3,6 milliarder til trøndersk jernbane

Det meste av pengene skal brukes til å elektrifisere jernbanestrekningene, og byggingen skal etter planen starte neste år.

André Skjelstad mener dette er en gledens dag for Trøndelag. Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Planleggingsarbeidet skal være ferdig i løpet av året.

Lang kamp

– Dette er en stor dag, mener Venstres stortingspolitiker fra Verran, André Skjelstad.

– Dette har vært en langvarig kamp for Nord-Trøndelag. Det er derfor ekstra gledelig at vi, Kristelig Folkeparti og regjeringen nå leverer dette løftet for Trøndelag, sier Skjelstad.

Elektrifiseringen av de to trønderske jernbanestrekningene er med i første del av Nasjonal transportplan 2018-29, og vil bli prioritert først.

Kortere reisetid

Fylkesordfører Pål Sæther Eiden er glad for pengene som kommer fra regjeringen. Foto: Solvår Flatås / NRK

– Dette er en fantastisk dag, sier også fylkesordfører Pål Sæther Eiden (Høyre) i Nord-Trøndelag.

– Dette vil gi en mye mer behagelig togreise, og korte ned reisetiden mellom Trondheim og Steinkjer med rundt 25–30 minutter, sier han til NRK.