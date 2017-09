3500 løper i Trondheim i dag - oppfordrer folk til å la bilen stå

Kommer du med bil til sentrum, må du nemlig regne med å bli sittende i kø en del steder.

Startskuddet for helmaraton gikk klokken 12, og deretter er går det slag i slag med flere løp frem til i 18-tida.

– Påmeldinga er over all forventning, sier prosjektleder Morten Rasch Eliassen i Trondheim maraton til NRK.

Mange løp

Vel 250 er påmeldt til den lengste distansen, men det er også en rekke andre løp med start og mål på Torvet:

Halvmaraton

Teammaraton, fire deltagere løper én etappe hver à 10,55 kilometer

10 kilometer

5 klilometer, både med og uten tidtaking

Barnas minimaraton, løp på 150 meter eller 600 mete

Ny løype

I år er det ny maratonløype, forteller Eliassen:

– Vi ønsker å vise frem Trondheim by på en mye bedre måte enn det vi har gjort før. Vi ønsker at folk skal få en opplevelse og få se steder som Solsiden, Svartlamoen, Brattøra, Skansen, Ila, Ilsvika, Øya, Bakklandet, Gamle bybro og selvfølgelig Torvet. Det er mye å se på for de som skal løpe, sier prosjektlederen.