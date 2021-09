Rektor ønsker å teste alle elever tre ganger i uka fram til pandemien er over

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Hadde det vært opp til meg, skulle vi ha satt elevene i et fast hurtigtestregime fram til pandemien er over, sier Cato Høve.

Han er rektor ved Sverresborg ungdomsskole i Trondheim, og har brukt store deler av mandagen til å organisere utdeling av hurtigtester ved skolen.

Sverresborg er nemlig en av 17 skoler i byen som har fått påvist smitte blant elever i løpet av helga.

Denne smitten kommer som en del av et langvarig utbrudd i Trondheim, hvor smittetallene har vært vedvarende høye.

Torsdag ble det registrert 163 tilfeller med covid-19, som er det høyeste tallet siden pandemiens start.

Mandag morgen meldte kommunen at det har blitt registrert 346 smittede i trønderhovedstaden i løpet av helga. Tre personer er innlagt på St. Olavs hospital.

Uoversiktlig smittesituasjon

Smitten i Trondheim har i stor grad vært knyttet til studentmiljøer og et massivt utbrudd ved NTNU.

Helgas smittetall viser at over halvparten av tilfellene fortsatt er personer i 20-årene, men samtidig har det begynt å ta seg opp i andre aldersgrupper.

107 av helgas tilfeller var nemlig personer under 20 år.

Det har sendt mange av elvene ved byens skoler inn i det nye testregimet, hvor de må teste seg med hurtigtester mandag, onsdag og fredag.

Testene tas hjemme, og er de negative, slipper elevene karantene.

Ved Sverresborg ungdomsskole har de smitte på alle trinn, og rektor Cato Høve opplever smittesituasjonen som uoversiktlig. Han har derfor bestemt seg for at samtlige elever ved skolen skal testes.

Høve mener denne måten å takle et utbrudd på, er den mest fordelaktige både for elever, foreldre og ansatte.

– Vi ønsker jo at elevene skal være smittefrie når de kommer på skolen, og med dette er vi sikre på at de som stiller har kvittert ut med negativ hurtigtest og ikke er smittebærende, sier han.

UTBRUDD: Trondheim kommune har de siste par ukene registrert svært høye smittetall. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Ønsker fast testing

Imidlertid mener Høve at testregimet de fører i Trondheim kun er et steg i riktig retning. Han mener man ikke bare skal teste elevene i en situasjon hvor smittepresset er høyt og for at de skal slippe karantene.

Rektoren ser til Oslo, hvor de mandag begynte med regelmessig testing av elever. Her skal de testes uavhengig av om de har symptomer eller egentlig skulle ha vært i karantene, for å avdekke skjult smitte.

– Jeg tror det er den eneste måten vi kan være sikre på at vi holder skolene smittefrie, sier Høve.

– Hvis vi kunne ha satt i gang et system der elevene tester seg mandag, onsdag og fredag, fram til pandemien er ferdig, så har vi et system som er godt rigget.

HURTIGTESTER: Slike sett, med tre hurtigtester, får foreldre med seg hjem, for å teste barna sine. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Vant til å ta tester

Fungerende kommuneoverlege i Trondheim, Elizabeth Kimbell, sier at Trondheim kommune vurderer å innføre et mer regelmessig testregime for barn og unge.

Dette er ressurskrevende, sier hun, men samtidig har kommunen så langt hatt gode erfaringer med å gjennomføre testing som erstatning for karantene.

Både Kimbell og rektor Cato Høve har inntrykk av at folks vilje til å gjennomføre testing på denne måten er god, og det kan også flere av de foreldrene NRK møter i skolegården på Sverresborg bekrefte.

De har kommet for å hente testsett til sine barn.

– Jeg synes det er veldig flott å få så rask respons. At de får tatt det med en gang, og at vi slipper å gå i ukevis og lure på om det blir den ene etter den andre, sier Kristine Smeby.

GODT VANT: Både barn og voksne er såpass vant til å ta koronatester nå, så å ta hjemmetester er ikke noe problem, mener Kristine Smeby. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Vi begynner å bli vant til å ta tester, og ungene er også vant. Så dette går bra, sier Inger Hjelde Ekli.

Elizabeth Kimbell understreker imidlertid at dagens testregime er både tillitsbasert og frivillig.

Om noen ikke skulle ønske eller ikke får til å gjennomføre testene selv, så har de mulighet til å oppsøke teststasjoner i stedet. Alternativt kan de også gjennomføre ti dagers karantene.

Positiv utvikling

Kommuneoverlegen mener også at selv om smittetallene er høye, ser hun en positiv utvikling.

Smittetoppen i forrige uke kom av at kommunen begynte å masseteste studenter, sier Kimbell, og nå ser smittetallene ut til å ha stabilisert seg på mellom 100 og 120 tilfeller om dagen.

– Det er i det minste ikke en forverring, og vi ser at andelen smittede i aldersgruppen 18-23 år begynner å gå ned. Det håper vi er en indikasjon på at vi begynner å få kontroll i studentmiljøet, sier hun.

– Det er også viktig å huske at samfunnet er mer åpent, mange er vaksinerte, og vi er bedt om å tolerere mer smitte. I tillegg er det betryggende at folk har milde symptomer og at det ikke er en tydelig økning i sykehusinnleggelser.

HØYE SMITTETALL: Fungerende kommuneoverlege Elizabeth Kimbell mener smittetallene er for høye, men sier det samtidig er positivt at antallet alvorlig syke ikke har steget nevneverdig. Foto: Elisabeth Strand Mølster / NRK

Imidlertid er det fortsatt grunn til å være på vakt, ifølge Kimbell.

– Vi har smitte vi ikke har full oversikt over, og det er viktig å tenke på generelle smitteverntiltak.

På grunn av de høye smittetallene vurderer kommunen også fortløpende om de skal stramme inn på koronareglene.

Torsdag for halvannen uke siden innførte kommunen allerede en strengere forskrift, som blant annet innebærer munnbindpåbud.