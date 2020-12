Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Trondheim kommune opplyser søndag at følgende enheter i kommunen er berørt av koronasmitten:

Klæbu helse- og velferdssenter, 7. klassetrinn ved Flatåsen skole er i karantene, 1. trinn ved Vikåsen skole er i midlertidig karantene, Vikåsen familiebarnehage er i midlertidig karantene, og NAV Falkenborg.

Smittet deltok i flere selskaper

– En smittet som er i isolasjon brøt isolasjonen og deltok i flere selskaper. Etter oppfølging av politiet sitter nå denne personen igjen i isolasjon, men flere er satt i karantene som følge av isolasjonsbruddet, opplyser kommunikasjonssjef Harry Tiller i Trondheim kommune.

Etter økt smittepress vedtok formannskapet i Trondheim kommune flere innstramminger lørdag.

Det innføres blant annet skjenkestopp fra klokka 22.00, et tak på ti sosiale kontakter og registrering av kunder.

TESTING: Mange i Trondheim har tatt koronatest i løpet av juledagene. Foto: Morten Andersen / NRK

Ti sosiale kontakter

– Nasjonale helseråd sier at du ikke bør ha flere enn ti sosiale kontakter i løpet av en uke. Nå har formannskapet i Trondheim fastsatt dette i en forskrift slik at dette ikke lenger er en anbefaling, men et påbud, opplyser kommunen.

Det ble også vedtatt skjenkestopp fra klokken 22.00, som innføres med umiddelbar virkning, og at alle serveringssteder må registrere alle besøkende med navn og telefonnummer.

Det samme må alle taxier gjøre med sine kunder.

FRYKTER BRUDD: Administrerende direktør Beri Rian i næringsforeningen i Trondheimsregionen frykter mange vil bryte koronabestemmelsene når det er skjenkestopp allerede klokka 22.00 Foto: Morten Andersen / NRK

Næringsforeningen er skeptisk

Administrerende direktør Berit Rian i næringsforeningen i Trondheimsregionen er skeptisk.

– Det kan bety at en del fortsetter festen privat, og det trenger ikke bety at smittevernreglene blir ivaretatt. Det er baksiden av medaljen når du stenger såpass tidlig. Mange vil velge å fortsette festen, og kanskje vil de ikke overholde smittevernbestemmelsene, mener hun.

Men ordfører Rita Ottervik mener de nye innskjerpingene må til.

– Vi er avhengig av å få kontroll på den smittespredningen som er nå. Vi må få den lavest mulig. For etter nyttår kommer studentene tilbake til byen, og folk er tilbake fra juleferie. I tillegg kommer det mange arbeidsinnvandrere tilbake fra røde land.

– Det gjør at vi kommer til å få en tøff januar hvis vi ikke klarer å få ned smittetrykket som vi har nå, sier Ottervik til NRK.

IRRITERT: Trondheimsordfører Rita Ottervik liker ikke at folk i karantene drar på fest. Foto: Morten Andersen / NRK

44 nye smittetilfeller

Første juledag ble det registrert 44 nye koronasmittede i Trondheim. Kommunen ber deltakere på julemarkedet være ekstra oppmerksomme på symptomer.

44 nye smittetilfeller er 25 flere enn julaften, og elleve flere enn snittet de foregående sju dagene. Det ble gjennomført 267 tester første juledag.

Mange av smittetilfellene stammer fra festing, og i løpet av jula har det kommet fram at folk i karantene likevel har dratt på fest. Det opprører ordfører Rita Ottervik.

– Jeg kjenner ikke alle detaljene rundt hvert enkelt tilfelle, men det er i alle fall brudd på karantenebestemmelsene. Dette er en oppførsel som gjør at hele byen må ha restriksjoner fordi det er noen som ikke klarer å følge reglene, sier Ottervik.