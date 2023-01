I nesten fire år har Weldeab Tesfamaryam fra Eritrea sittet bak rattet på skolebussen. Nå forstår han ingenting av at han ble nektet å kjøre opp til lastebil.

Bussjåføren fra Mo i Rana hadde sett fram til å få førerkort også for lastebil. Men sensoren fra Statens vegvesen stoppet hele førerprøven, og mener han er for dårlig i norsk.

–Jeg er ikke for dårlig i norsk, mener 33–åringen. Han har bodd i Norge i ni år, og mener at han absolutt behersker norsk bra.

Avslaget overrasker daglig leder Karl–Kristian Høiseth ved Stjørdal–Meråker Trafikkskole.

– Det forundrer meg litt. Det er spesielt at han ikke er god nok til å kjøre opp til lastebil, når han tok bussførerkortet for fire og et halvt år siden, sier Høiseth.

Sensor sa nei

Det var i fjor høst at Weldeab startet kjøreopplæringa for å få lastebilsertifikat. Sist uke skulle han ta førerprøven, men det ble det ikke noe av.

Selv fikk han ikke høre noen forklaring. Men på kjøreskolen fikk de forklaringa fra Statens vegvesen.

– Jeg tok kontakt og de bekreftet at han er for dårlig i språk til å gjennomføre førerprøven, sier Høiseth.

FORUNDRET: Daglig leder Karl–Kristian Høiseth ved Stjørdal–Meråker Trafikkskole forstår ikke hvorfor 33– åringen ikke fikk gjennomføre førerprøven. Foto: Morten Andersen

Etterlyser nasjonale regler

Ved kjøreskolen etterlyser de nasjonale retningslinjer.

– Her bør det gå fram hvilke krav som skal stilles til norskkunnskap, sier daglig leder Karl– Kristian Høiseth ved Stjørdal–Meråker Trafikkskole

Dette er andre gang på få år at personer med utenlandsk opprinnelse nektes å kjøre opp til lastebil ved denne kjøreskolen.

Også i 2020 mente sensor at språket var for dårlig til at en mann fra Syria kunne kjøre opp til lastebil, selv om han hadde kjørt lastebil i ti år i hjemlandet. En tid etterpå ble det likevel ny oppkjøring og han besto førerprøven.

Utfordring

For tunge kjøretøy stilles det krav til at førerprøven gjennomføres på norsk, for at yrkessjåføren kan fungere som ressursperson i tilfelle ulykker. Det er viktig at norskkunnskapen er så god som mulig fra kjøreopplæringa starter.

Det sier seksjonssjef Dag Terje Langnes i Statens vegvesen.

– Sensor har jo ikke kompetanse til å vurdere språkferdigheter og vi vil heller aldri ha det, sier Langnes.

Hvordan krav til norskkunnskap skal løses har de foreløpig ingen fasitsvar på.

– Det er en utfordring for oss og bransjen, sier han.