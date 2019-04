Kjørte 860 kilometer for å plukke rosa stein

Både store og små var å finne i den svære haugen med thulitt som Statens vegvesen hadde lagt frem. For Stina og sønnen Patrick Hammernes ble lørdagen en begivenhetsrik dag.

– Vi har plukket et billass fullt av stein. En hel dag med store maskiner og steiner for en toåring, det er supert, sier Stina Hammernes.

MASSE STEIN: Stina og Patrick Hammernes har lovet bort steiner til fjern og nær. – Vi skal fordele de fordi det er mange som kunne tenkt seg å være her og plukke selv. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Kom folk fra hele landet

Store mengder av den sjeldne steinen dukket opp under sprengningsarbeid mellom Snillfjord og Hitra i Trøndelag i fjor høst.

Tove Merete Haugen forteller at det er sjelden å finne så mye på en og samme plass.

– Vi kommer helt fra Skreia. Det er seks timers kjøring.

– Vi er veldig heldig at de har en åpen dag, sånn at vi får lov til å komme og samle istedenfor å lure seg inn og det oppstår farlige situasjoner. For det er jo skummelt hvis det begynner å rase, sier Haugen.

Øivind Raknes kom med fly fra Bergen. Han samler på stein.

– Jeg måtte opp. Det er kjempegøy. Det er helt utrolig, sier han.

MYE FOLK: – jeg kom klokken 09.45. Da sto det allerede 20 biler klar. Vi åpnet klokken 10.00. Så det var et populært tiltak, forteller Olav Duesten, HMS-rådgiver i Statens vegvesen. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Egnet smykkestein

Da thulittfunnet først ble kjent for omverdenen, var det ikke bare-bare for Statens vegvesen å holde folk unna. Løsningen ble å holde åpen dag.

– Det har kommet 250–300 personer hit, så tiltaket har vært bra, forteller Olav Duesten, HMS-rådgiver i Statens vegvesen.

Thulitt er fint egnet som smykkestein, og er tidligere Nord-Trøndelags fylkesstein. Den er spesielt godt kjent fra Leksvik i Trøndelag og Lom i Gudbrandsdalen.

Rosa tunnel

Utrolig var funnet av mineralet thulitt også for dem som først oppdaget steinen.

– I tunnelen ble alt rosa. Det var en rosa støvsky i hele tunnelen, det var veldig spesielt. Så det var litt artig, men utover det så tenkte vi ikke så mye over det da. Vi skal jo bygge vei, vi skal ikke drive så mye med geologi, forteller Duesten.

–Hovedsaken er jo den rosa fargen, helt klart, sier Haugen.

– Så dette er en bra dag?

– Veldig, veldig bra dag. Helt topp faktisk. Så det var verdt kjøreturen.

LAKSEVEGEN: Thulitten viste seg frem da de siste femti meterne av Mjønestunnelen skulle sprenges ut til ny fylkesvei 714 mellom Snillfjord og Hitra – det som også blir kalt «laksevegen». Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Busslass med geologer

En buss med 27 geologer fra Norsk geologisk forening dukket også opp i Snillfjord. De tok prøver og gjorde analyser av steinen for å finne ut av kvaliteten på thulitten.

Tidligere i vinter ble det sendt store blokker av steinen til Naturhistorisk museum på Tøyen, Norsk institutt for bioøkonomi i Ås og Norges geologiske undersøkelse. På Tøyen og i Ås skal det lages steinparker hvor steinen bevares og stilles ut.

– Det er nok stein til alle. Ennå ligger det stein igjen, sier Duesten.