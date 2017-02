300 gikk i fakkeltog for asylmottak

For litt over ei uke siden ble det kjent at UDI legger ned asylmottaket i Grong. I kveld gikk omkring 300 personer i fakkeltog gjennom Grong sentrum for å ta avstand fra UDIs bestemmelser.

– Oppmøtet i kveld har vært helt fantastisk. Jeg er rørt og stolt av bygda mi der folk går mann av huse for å slå ring om mottaket vårt, sier en av initiativtakerne, Guro Holtmon Myrvold til NRK.

– Spesielt

Initiativtaker, Guro Holtmon Myrvold, er stolt over det store oppmøte i Grong tirsdag kveld. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Hun forteller at responsen har vært overveldende etter de tok initiativ til fakkeltoget, og at de nå håper at engasjementet kan føre til at planene om nedleggelse endres.

– Jeg håper i det lengste at fornuften vil seire. Og så håper jeg at politikerne kanskje blir litt nysgjerrig på hva Grong-samfunnet gjør som slår ring om mottaket sitt. Det mener vi selv er ganske spesielt, sier hun.

Grong mottakssenter har vært i drift siden 1998, og er et desentralisert mottak med 35 boenheter fordelt i hele kommunen. Det vil si at asylsøkerne bor i boliger rundt om i bygda, og ikke samlet på ett mottak.

– Det er spesielt, og gjør at asylsøkerne føler mer at de er en del av befolkningen. Integreringa vil jeg påstå er bra i Grong, og det er verdt å kjempe for, sier Myrvold.

Flyktningsituasjonen har innvirkning

Ordfører i Grong, Sjalg Åkerøy, håper at de kan få ha mottaket i kommunen en stund til. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Kommunen har siden de fikk beskjed om at mottaket skal legges ned jobbet mot bestemmelsene.

– I morgen tidlig drar jeg og rådmannen til Trondheim der vi har fått i stand et møte med UDI, Hero mottak og fylkeskommunen og håper på å komme videre i prosessen, sier ordfører i Grong, Sjalg Åkerøy.

Målet er først og fremst er å få ha mottaket frem til 1. september. Slik det ser ut nå skal det legges ned i april.

– Dette kom nærmest som et sjokk. Vi må har mer tid å tenke på det. Vi var ikke forberedt, og så vet vi at det skjer ting i Europa som kan endre situasjonen på kort varsel, og da er det viktig at vi er i beredskap og har et oppegående mottak når det skjer, sier Åkerøy.