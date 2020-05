3. divisjon må spille enkel serie

Fotballforbundet har vedtatt at 3. divisjon for menn og 2. divisjon for kvinner skal spilles som enkel serie. Men det forutstter at myndightene gir grønt lys for oppstart. I 2. divisjon kan spillerne trene normalt igjen fra 8. juni, og det kan bli oppstart og dobbel serie med kamper fra 4. juli.