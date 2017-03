24-åring innrømmer å ha forvoldt farens død

24-åringen som er siktet for forsettlig drap på sin far i 60-årene ble avhørt av politiet torsdag kveld.

Forsvarer Rolf Christensen forteller at den siktede skal ha forklart at den siktede innrømmer å ha forvoldt farens død, men at det i dette ikke ligger noen erkjennelse av straffskyld.

– Han er sterkt preget av det som har skjedd. Han har avgitt ei forklaring til politiet om sin versjon av hendelsesforløpet, sier 24-åringens forsvarer Rolf Christensen til NRK.

Vil ikke gå i detalj

– Kan du si noe om hva han forklarer?

– Nei, jeg finner det ikke riktig å gå i detalj av forklaringen. Han har gitt ei fremstilling om hva som har skjedd, men har ikke gått noe inn på bakgrunnen eller motivet for det som har skjedd, forteller Christensen.

– Nå må man i første omgang få kartlagt hva som har skjedd og så kan man da etter hvert begynne å nøste motiv om det som har skjedd og spørsmålet om straffskyld, fortsetter Christensen.

Avhørene av 24-åringen skal ha vart i rundt to timer.

Advokat Rolf Christensen. Foto: Espen Sandmo/NRK

Ukjente for politiet

Politiet opplyser også at de har kontroll på det man antar er drapsvåpenet. Samtidig sier de at verken avdøde eller siktede har historikk knyttet til politiet fra tidligere.

– For oss er dette helt ukjente folk, og vi kan ikke knytte de opp til noe miljø, sier politiadvokat Kåre Svepstad