Da Henrik Hollingsæter Kippernes fra Oppdal gikk ut på gårdsplassen en tirsdags morgen i slutten av juni, skjønte han at arbeidsdagen ville bli tung.

Kvelden før hadde han låst fast arbeidsgiverens fire sykler på lasteplanet på bilen sin. Nå var syklene borte.

Henrik Hollingsæter Kippernes synes det var tøft å fortelle sjefen at fire dyre sykler var stjålet. To av dem er nå kommet til rette. Foto: Stein Lorentzen / NRK

– Låsen var klippet opp, og alarmfunksjonen på låsen hadde åpenbart ikke fungert. Den skal bråke. Det hadde den ikke gjort. Det var ikke artig å dra til arbeidsgiver og si jeg har mistet verdier for mange hundre tusen kroner, sier Kippernes.

10 tiltalepunkter

Oppdalingen er ansatt i en spesialbutikk for friluftsliv som blant annet selger sykler. De fire som ble stjålet har en samlet verdi av 195 000 kroner.

De fleste syklene 22-åringen skal ha stjålet, er i det øvre prissjiktet, som denne av merket Rocky Mountain. Foto: Politiet

Politiets etterforskning førte dem til en 22 år gammel mann, som også skal ha stjålet en rekke andre sykler i det høyere prissjiktet fra midten av mai til slutten av juni. Den samlede verdien er omtrent 400 000 kroner. Arbeidsgiveren til Kippernes har fått tilbake to av de stjålne syklene. De andre er fortsatt sporløst forsvunnet.

Torsdag måtte den tiltalte 22-åringen møte i Sør-Trøndelag tingrett, tiltalt for tyveri av 13 sykler.

Denne elsykkelen ble stjålet fra en garasje i Trondheim. Foto: Politiet

– Han har erkjent det meste, sier aktor Martin Moen.

Tiltalte skal imidlertid ikke ha erkjent tyveriet av de fire syklene tilhørende Kippernes sin arbeidsgiver, men innrømmer at han var på Oppdal samme dag som de ble stjålet.

Påstand om ni måneders fengsel

22-åringen kom ut fra fengsel i starten av mai. Da var han dømt for flere forhold, deriblant sykkeltyveri.

Får påtalemyndigheten det som de vil, må mannen tilbake bak murene i ni måneder, hvorav tre er betinget.

Ifølge forsvareren hans, Arve Opdahl, husker tiltalte lite fra tyveriene.

– I rusa tilstand blir han sløv og likeglad.

I tillegg til sykkeltyveriene, er 22-åringen tiltalt for narkotikabesittelse, våpenbesittelse og annen vinningskriminalitet. Torsdag møtte han i Sør-Trøndelag tingrett. F.v.: Aktor Martin Moen og forsvarsadvokat Arve Opdahl. Foto: Stein Lorentzen / NRK

Forsvareren sier det er sammensatte årsaker til at klienten hans har gått etter sykler.

– Sykler har en viss verdi, i tillegg til at det er et greit transportmiddel. Han har også en viss interesse for sykler, forklarer Opdahl.

Nå har mannen gått inn for å få bli rusfri.

– Hvis rusbehandlingen lykkes, regner jeg med han kommer ut fra strafferettssystemet, sier Opdahl til NRK.

Dom i saken er klar i starten av kommende uke.