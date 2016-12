20 millioner til lav- og nullutslippsferger

Buskerud fylkeskommune (sammen med Akershus fylkeskommune og Oslo kommune):

* Utredning av en utslippsfri hurtiggående båtrute i Indre Oslofjord. Strekning: Hurum– Nesodden– Oslo. Tidligere utredninger har allerede vist at det er mulig å få en hurtiggående, kostnadseffektiv batteriferje på strekningen. 1.400.000 kroner.

Finnmark fylkeskommune:

* Forprosjekt som skal danne beslutningsgrunnlag for valg av klimavennlig driftsmodell for tre ferjesamband. 500.000 kroner.

Hordaland fylkeskommune:

* Utredninger knyttet til gjennomførte anbudskonkurranser for å realisere lav- og nullutslippsløsninger for 17 ferjesamband. Oppstart av tilsvarende arbeid for båtsambandene i fylket. 1.736.200 kroner.

Møre og Romsdal fylkeskommune:

* Utrede 19 samband med tradisjonell dieseldrift for bruk av lav- og nullutslippsteknologi. Styrke fylkeskommunens kompetanse knyttet til anbudsprosesser. 3.150.000 kroner.

Nordland fylkeskommune:

* Utredning av muligheten for lav- og nullutslippsteknologi på 24 ferjesamband. Styrke intern kompetanse knyttet til hurtigbåt. Det skal lyses ut en rekke samband fremover. 4.800.000 kroner.

Nord-Trøndelag fylkeskommune:

* Kompetanse for å implementere lavutslippsløsninger i fem ferjesamband i Namdalen. 265.000 kroner.

Rogaland fylkeskommune:

* Utredning av lav- og nullutslippsløsninger på Vassøysambandet på Utsirabåten. 4.000.000 kroner.

Sør-Trøndelag fylkeskommune:

* Utrede mulighetene for nullutslippsløsninger for tre konkrete hurtigbåtsamband. Fokusere på ringvirkninger for andre sektorer som følge av nullutslippsløsninger. 1.000.000 kroner.

Telemark fylkeskommune:

* Tegning og prosjektering av helelektrisk/hybrid-ferje som erstatning for dagens dieselferje og utarbeiding av konkurransegrunnlag. 1.000.000 kroner.

Oslo kommune:

* Utarbeiding av helhetlig plan for å legge om til lav- og nullutslippsløsninger på ferjetilbudet i Indre Oslofjord. Planen skal danne grunnlag for konkurranseutsetting av tilbudene. 1.348.800 kroner.

Stranda kommune:

* Prosjekt som skal bidra til et grønt skifte blant fjordturistbåter. Prosjektet vil ha overføringsverdi til andre deler av landet med fjordturisme. 800.000 kroner.

(Kilde: NTB)