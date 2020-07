19 ungdommer anmeldt etter bråk

19 ungdommer i alderen 14–16 år er anmeldt etter at festdeltakerne skal ha vært aggressive mot politiet. Én av dem er anmeldt for vold mot offentlig tjenestemann.

Det var ungdommer fra hele Trondheim som var til stede ved Hestsjøen denne juninatta. Politiet kom til stedet for å sjekke at alle hadde det bra. Ved det store vannet, som ligger et godt stykke fra folk, var det samla mange mindreårige. Flere var overstadig berusa, og politiet ønska å oppløse festen. Det ble ikke tatt godt imot.

Det ble bråk da politiet ville avslutte festen. Foto: Politiet

Sjikane og truende atferd

Politiet ble møtt med sjikane, trusler om vold og truende atferd. Flere nekta å følge de påbudene som ble gitt. Det hele endte med at 19 ungdommer ble anmeldt av politiet.

Politiet har avhørt alle ungdommene som ble anmeldt. I tillegg har de snakka med foreldrene. Saken er nå sendt til påtaleansvarlig.

– Flere ungdommer har erkjent de faktiske forhold og gitt uttrykk for at de ikke burde oppført seg slik de gjorde. Andre har ikke erkjent straffskyld for å ha begått lovbrudd under hendelsen, opplyser Åsta Elden, påtaleansvarlig i Trøndelag politidistrikt, i ei pressemelding.

Ungdommer skal ha spyttet og kasta snus og tyggegummi på politibilen ved Hestsjøen. Foto: Politiet

Konfliktrådet involvert

Politiet har vært i dialog med Konfliktrådet om hendelsen ved Hestsjøen.

– Konfliktrådsbehandling er generelt sett en aktuell reaksjon i saker som gjelder ungdom under 18 år og i tilfeller hvor dialog i form av møter med politiet kan ha en forebyggende og gjenopprettende effekt, sier Åsta Elden i pressemeldinga.

Politiet har lang og god erfaring med å oppløse fester på en fredelig måte, og ser alvorlig på hendelsen ved Hestsjøen.