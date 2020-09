18 i karantene etter at en ansatt ved St. Olavs fikk påvist korona

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi ble kjent med at en ansatt ved anestesiavdelingen har testet positivt for korona i dag, og etter det har alt skjedd veldig raskt, sier kommunikasjonsdirektør ved St. Olavs hospital, Marit Kvikne.

Den ansatte har vært i kontakt med både pasienter og naturlig nok kolleger. Nå er til sammen 18 personer i karantene. To er pasienter, én er pårørende og femten er kolleger.

– Vi har ikke hatt noen smittede ved denne avdelingen tidligere. men vi har gode rutiner for smitteoppsporing. De som er berørt blir ivaretatt. Spesielt gjelder dette de som er pasienter, sier Kvikne.

Sykehuset ønsker ikke å opplyse hvilken yrkesgruppe den smittede tilhører.

BLIR TESTET VED SYMPTOMER: To av dem som er i karantene er pasienter ved sykehuset. De er ivaretatt og vil bli testet for korona ved symptomer på sykdommen, opplyser sykehuset. Foto: ANDERS WERNER ØFSTI / NRK

Blir gjort rokeringer

Sykehuset gikk tidlig ut med en pressemelding om at smitten var påvist. Nå i ettermiddag understreker St. Olavs at de tror driften vil gå som planlagt i dagene fremover.

– Så langt vi kan se, får ikke dette vesentlige driftsmessige konsekvenser. Det er mulig at noen planlagte operasjoner må gjøres på et annet tidspunkt, men det er det for tidlig å si noe om. Nå må vi kartlegge samlede ressurser, for å se på mulighetene vi har for å omdisponere personell i klinikkene som er berørte, sier fagdirektør ved St. Olav, Runa Heimstad i en pressemelding.

Dersom det viser seg at noen pasienter får ny time på grunn av dette, vil de få beskjed fra sykehuset.

IVARETAR DE BERØRTE: Kommunikasjonsdirektør ved St. Olavs hospital, Marit Kvikne, sier de har fått kontroll over situasjonen og at smittesporingen er avsluttet. Foto: Pål Haugbro / NRK

– Det skaper utfordringer for sykehuset når vi får flere i karantene. Jeg vil berømme de ansatte som har reagert raskt og riktig, og alle retningslinjer har blitt fulgt. Dette har bidratt til at vi har fått kontroll på situasjonen i løpet av kort tid og dermed begrenset konsekvensene, sier administrerende direktør ved St. Olav, Grethe Aasved til media.

Alle de 18 som er i karantene, vil etter prosedyrene bli testet for korona hvis de viser symptomer, sier Kvikne.