18-åring kjørte med denne sikten – mistet lappen på stedet

– Det er jo ikke noe utsikt der i det hele tatt, sier UP-sjef i Trøndelag Anders Sjøtrø.

Hendelsen skjedde i Stjørdal sentrum tirsdag kveld, da en 18 år gammel kvinne ble stoppet. Hun fikk inndratt førerkortet på stedet.

– Med ingen utsikt, sier det seg selv at dette er veldig, veldig farlig, sier Sjøtrø.

Det var Adressa.no som omtalte saken først.

Anders Sjøtrø i UP sier bilistene ofte skylder på stress. Foto: Julie Dønnem Lillevik / NRK

Skylder på stress

UP-sjefen forteller at patruljene ofte opplever slike hendelser på denne tiden av året. Mange av sjåførene har den samme unnskyldningen.

– Forklaringen er ofte stress. Hver enkelt må ta seg den nødvendige tiden med å få fjernet is og snø fra kjøretøyene.

Regelen UP følger, er at sikt mindre enn et A4-ark, fører til beslag av førerkort.

– Vi har 15 patruljer på hjul hver eneste dag, og de er veldig strenge. Ser det slike tilfeller, så blir sjåføren stanset.

Utrykningspolitiet har ikke en fullstendig statistikk over slike hendelser.

Les også: Mistet lappen på stedet etter å ha blitt stanset med denne frontruta

Trygg Trafikk: – Det er rett og slett livsfarlig!

– Jeg syns det er så bra at UP tar disse sjåførene.

Det sier en engasjert Frode Skjervø. Han er regionleder i Trygg Trafikk Trøndelag.

– Det er rett og slett livsfarlig! Konsekvensene kan være brutale. Du ser jo ingenting, og du har ikke oversikt over verken andre bilister, gående eller syklister.

Skjervø sier han sliter med å forstå hva som går gjennom hodet på bilister som velger å sette seg i nedsnødde biler med isete frontrute. Han mener de skal prise seg heldig når de «bare» mister førerkortet.

– De er egentlig veldig heldig når de bare mister kortet. Det kan jo gå liv.