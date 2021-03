Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Fullskala 17. mai blir det neppe noe av, sier Sissel Trønsdal. Hun leder 17. mai-komiteen i Trondheim, som er i full gang med planlegginga av årets arrangement.

Allerede nå kan hun slå fast at det ikke blir barnetog og borgertog i sentrum av Trondheim. Slike arrangement vil samle altfor mange deltagere og tilskuere til at man kan holde god nok avstand.

Det samme vil nok gjelde russetoget, selv om det ikke styres av 17. mai-komiteen.

BARNAS DAG: Sissel Trønsdal sier det er viktig å ha fokus på 17. mai-feiring for barna. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Ikke avlyst

Trønsdal er tydelig på at 17. mai-feiringa ikke er avlyst selv om de store togene utgår. Hun forteller at komiteen jobber med å få til fine arrangement rundt omkring i bydelene. Hun lover korps, kransenedleggelser og mindre barnetog. Men arrangementene må gjennomføres i et omfang som er forsvarlig med tanke på smittevern.

I fjor ble 17. mai-feiringa digital. Til og med 17. mai-lekene ble filma på forhånd. Nå skal det bli noe mer fysisk feiring.

Barnas dag

– Aller mest er det ungene som skal være i fokus på 17. mai, sier Sissel Trønsdal.

Hun forteller at det er viktig for 17. mai-komiteen å få på plass mindre 17. mai-tog i bydelene. Hun gleder seg til tog med unger, flagg og musikk.

Hvor mange som får gå i tog på nasjonaldagen vil reguleres av smittevernreglene på det tidspunktet. I og med at det er vanskelig å forutse, så legges det flere planer. Men ingen av dem inneholder 17. mai-tog i Midtbyen.

17. mai-komiteen har tett dialog med kommuneoverlegene i forbindelse med planlegginga av årets feiring.

En rask spørrerunde på gata i Trondheim viser at innbyggerne er klare for mer feiring enn i fjor, i hvert fall for ungene.

PYNTA TIL FEST: Fjorårets 17. mai-komite er pynta til fest i forbindelse med offentliggjøring av programmet. I år loves det noe mer feiring, men ingen store tog. Foto: Anders Werner Øfsti / NRK

Flere byer tenker som Trondheim

Lederen i 17. mai-komiteen i Trondheim forteller at de store byene i landet hadde god kontakt i forkant av fjorårets feiring. De har fortsatt dialogen også i år.

– Det tenkes likedan som i Trondheim i de øvrige storbyene, sier Sissel Trønsdal.

Det bekrefter Cecilie Lycke. Hun leder 17. mai-komiteen i Bergen.

– Alt som bidrar til store folkeansamlinger avlyses, sier Lycke.

Hun forteller at det gjelder Flaggtoget og Hovedprosesjonen. Det blir heller ikke underholdning fra vikingskipet på Festplassen i Bergen sentrum.

Men Lycke sier 17. mai-komiteen jobber med å lage en trivelig nasjonaldagsfeiring for bergenserne. Hun lover flere små arrangement i sentrum, buekorps og båtparade på fjorden. Men også her er man klar over at planer kan måtte endres hvis smittesituasjonen tilsier det.

SYNGER NASJONALSANGEN: Nasjonalsangen runget fra de tusen hjem 17. mai 2020. Her fra Torgallmenningen i Bergen. Foto: Ida Yasin Andersen / NRK

Feiring i bydelene i stedet for i sentrum

– Vi planlegger for arrangement i bydelene, sier Eva Lockertsen Stenvold. Hun leder 17. mai-komiteen i Tromsø.

Hun forteller at skoletog og folketog anses som uaktuelt på nåværende tidspunkt. Men tanken er at speidertoget tidlig på morgenen skal gå som planlagt.

– Blir det en åpning for større arrangement, så snur vi oss rundt, avslutter Stenvold.

FEIRING I BYDELENE: Tromsø planlegger arrangement i bydelene. Bildet er fra barnetoget på Kvaløysletta i 2014. Foto: Petter Strøm / NRK

Ann Sesilie Tekfeldt, leder i 17. mai-komiteen i Stavanger, sier det er vanskelig å planlegge feiringa av årets nasjonaldag.

– Vi har en forventning om å få til mer feiring enn i fjor, sier Tekfeldt.

Hun forteller at barnetog og folketog i sentrum vil samle altfor mange mennesker til at det er realistisk å gjennomføre.

– Hvis det lar seg gjøre skal vi ha bydelsvise barnetog, forhåpentligvis med korps, sier Tekfeldt.

VANSKELIG PLANLEGGING: Ann Sesilie Tekfeldt sier 17. mai-planlegging er vanskelig i år. Her er hun avbilda sammen med resten av 17. mai-komiteen i forkant av fjorårets feiring. Foto: Privat

Oslo har ikke bestemt seg

– Komiteen har ikke bestemt seg, det sier Rauand Ismail. Han leder 17. mai-komiteen i hovedstaden.

Han holder kortene tett til brystet, og vil ikke antyde i hvilken retning det går.

Ismail opplyser at planene for 17. mai-feiring i Oslo vil bli offentliggjort på en pressekonferanse. Dato er ikke bestemt.

OSLO HAR IKKE BESTEMT SEG: Informasjon om årets feiring i Oslo blir offentliggjort på en pressekonferanse. I fjor kjørt de kongelige rundt i Oslo på 17. mai. Foto: Fredrik Varfjell