17-åring siktet for grov kroppskrenkelse etter voldsvideo

Voldsepisoden skjedde i Stjørdal, i nærheten av militærporten ved Værnes Garnison 1. februar.

– Filmen viser gjerningspersonen og fornærmede, men vi tror at flere har vært til stede, sier lensmann i Stjørdal, Marit Helene Stigen.

Den fornærmede 18-åringen fikk brudd i nesen og kraftig hjernerystelse etter hendelsen.

Det var Stjørdalens Blad som først omtalte saken.

Liker ikke utviklingen

Politiet i Stjørdal har foretatt flere avhør, og forteller til NRK at etterforskningen er så godt som ferdig. 17-åringen som står bak volden er nå siktet for grov kroppskrenkelse. Strafferammen er fengsel inntil seks år.

NRK har ikke fått tilgang til videoen som nå er blitt fjernet fra nettet, men ifølge Stjørdalens Blad blir det også fremsatt drapstrusler i videoen. Den 17 år gamle gutten skal ha sagt følgende: «hvis du tyster til purken, så kommer jeg og dreper deg».

– Vi liker ikke utviklingen, vi har sett flere hendelser hvor voldsepisoder filmes og spres, både på Stjørdal og i Malvik. De som filmer tenker ikke på at også dette er straffbart, selve medvirkningen. I tillegg er det en stor tilleggsbelastning for offeret at det deles i sosiale medier, sier Stigen.

Har satt ned ekstra bemanning

Lennsmanskontoret i Stjørdal har nå satt ned øremerkede ressurser rundt ungdomsmiljøet i Stjørdal.

– Dette er veldig bekymringsfullt og derfor jobber vi tett med kommunen og andre samarbeidsaktører, for å få snudd denne negative trengen. Dette er en ungdomskjerne som er kjent fra politiet fra før, og fra vårt perspektiv trengs det individuell oppfølgning, sier Stigen.

Fryktkultur i ungdomsmiljøet

Årsaken til hendelsen skal ifølge politiet være uoverensstemmelser, og politiet mener hendelsen var planlagt på forhånd. Stigen forteller også at dette har skapt frykt i miljøet på Stjørdal.

– Det er jo en stor belastning for fornærmede, og i tillegg ser vi frykten det skaper. Vi jobber nå bredt i et forebyggende perspektiv, sier Stigen.