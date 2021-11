17-åringen hadde ikke førerkort da hun kjørte i 179 kilometer i timen med familiens bil.

I retten sa jenta at hun lånte familiens bil da foreldrene var bortreist i slutten av juni. Hun ville tøffe seg for en venninne, og forklarte i retten at det var en forventning om at hun skulle kjøre fort.

Jenta brøt fartsgrensen med 99 kilometer i timen på en fylkesvei like utenfor Trondheim.

– Det var en lang bakke, og da begynte jeg å vise meg frem, og tok litt ekstra i pedalen. Det var veldig dumt, forklarte jenta i retten.

Venninnen som satt på filmet råkjøringen. Politiet fikk etter hvert tak i videoen.

Tilsto i retten

Adresseavisen skrev først om saken.

Jenta ble i Trøndelag tingrett dømt til 40 timers samfunnsstraff for råkjøringen. Hun må også betale en bot på 6.000, og fradømmes retten til å ha førerkort frem til hun fyller 20 år.

I dommen går det frem at rettspraksis gir grunnlag for ubetinget fengsel når det kjøres med en hastighet over 130 km/t i en 80-sone, med mindre det foreligger særlig formildende omstendigheter.

Det regnes som formildende at hun tilsto uforbeholdent i retten.

Vil legge saken bak seg

Retten mente det var skjerpende at siktede ikke hadde førerkort og at hun hadde passasjerer i bilen. Hun utsatte ikke bare seg selv, men også en annen, for fare.

Fordi jenta var under 18 år da overtredelsen fant sted, kom retten frem til at samfunnsstraff er riktig, selv om det dreier seg om en grov fartsovertredelse som normalt ville gitt ubetinget fengsel.

Jentas forsvarer skriver i en tekstmelding til NRK at klienten er blitt gjort kjent med dommen, og at hun nå ønsker å legge saken bak seg.