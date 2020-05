Natt til fredag ble det igangsatt en stor leteaksjon etter en 17 år gammel gutt i Verdal etter at vennene hans meldte han savnet.

– Rundt klokken 04.00 i natt fikk vi melding av kameratene hans om at de hadde mistet kontakten med han og ikke sett han på fire timer, sier operasjonsleder Frank Brevik ved Trøndelag politidistrikt.

Funnet innendørs

Klokken 08.06 fredag morgen melder politiet på Twitter at den savnede er funnet innendørs og at alt er ok. Helse tar en rutinemessig sjekk av gutten, skriver politiet videre.

– Han ble funnet i en container med en varmeovn inni, og alt er bra. Han er tilsett av helse og foreldrene er her og tar hånd om han, sier Brevik til NRK.

– Vi har ikke tatt noe grundig avhør ennå, så det er vanskelig å si hva som har skjedd. Det viktigste er at gutten er funnet i god behold.

Fant bløte klær nær sjøen

Politiet fikk hjelp av Sea King-helikopter, Røde Kors og brannvesenet i søket etter 17-åringen som ikke var kjent i området.

Søket ble primært utført i området Havfrua og ved Verdalskalk.

Værforholdene gjorde at de iverksatte leteaksjon nær sjøen, hvor de også fant bløte klær.

– Det er surt og kalt ute. Hvis vedkommende er bløt og går rundt er det lurt at vi får tatt hånd om personen så snart som mulig, opplyste Brevik til NRK før gutten ble funnet.