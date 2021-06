Trondheim sliter med å få kontroll: – Villsmitte i byen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Trondheim er inne i en av sine vanskeligste perioder så langt i pandemien.

I forrige uke ble det flere ganger rapportert om de høyeste smittetallene på flere måneder, og over 300 personer har fått bekreftet covid-19 siden 17. mai.

Tirsdag formiddag melder kommunen at 16 nye personer fikk påvist koronaviruset mandag.

Selv om dette er lavere tall enn tidligere dager, mener ordfører Rita Ottervik (Ap) at det ikke er representativt for det reelle smittetallet.

– Det går tregere med analyser og testing i helgene, og vi har litt etterdønninger av det, sier hun til NRK.

– Så tallet vil nok dessverre stige litt igjen i morgen.

VILLSMITTE: Ordfører Rita Ottervik (Ap) sier kommunen ikke har oversikt over hvor smitten er hen. Foto: Grete Thobroe / NRK

Svært mange nærkontakter

Selv om kommunen riktignok har opplevd smitteutbrudd med svært høye smittetall tidligere, har smittesporingsteamet ifølge smittevernoverlegen aldri kjent på så kaotiske tilstander som nå.

De opplever at smitten er i ferd med å spinne fullstendig ut av kontroll.

– Det er villsmitte i byen – vi vet ikke hvor den er hen, sier ordfører Rita Ottervik.

Noe av årsaken til dette skal være at mens tidligere smitte stort sett har forholdt seg innenfor spesifikke grupper og familier, så har de smittede under det pågående utbruddet svært mange nærkontakter.

Smittesporerne har hatt et såre strev med å klare å komme á jour med mellom 5000 og 7000 nærkontakter fordelt på de smittede.

Innleggelser ødelegger

Som følge av smittesituasjonen valgte Trondheim kommune mandag kveld å stenge ned store deler av byen.

– Vi har en situasjon hvor smittesporerne våre ikke klarer å sette folk i karantene tidsnok til å stoppe utbruddet, sier Ottervik.

Hun henviser også til at Trondheim og Trøndelag henger etter i vaksineringen, og fortsatt ikke har vaksinert alle i risikogruppene.

– I tillegg øker innleggelsene på St. Olavs hospital og vi begynner å få store problemer med vesentlige samfunnsfunksjoner fordi mange sitter i karantene, sier ordføreren.

– Vi er nødt til å få stoppet dette, om vi skal klare å komme over i en situasjon med bedre drift, med mindre fare for liv og helse, og ikke minst for å få ta del i gjenåpningen utover sommeren.

Har innført skjenkestopp

Derfor får ikke treningssentre, svømmehaller og kulturarenaer holde åpent, og det er forbud forbud mot å ha mer enn to gjester i private hjem.

Universiteter, høyskoler og fagskoler stenges også for undervisning.

I tillegg har den fullstendige skjenkestoppen vendt tilbake, som allerede har møtt kraftige reaksjoner.

Ordfører Rita Ottervik mener en så omfattende nedstenging er nødvendig for å hindre at folk treffer hverandre.

– Smitten kan likegodt være på en fin restaurant som på et treningssenter, så vi er nødt til å få ned den totale aktiviteten, sier hun.

– Da er vi med tungt hjerte nødt til å stenge ned både innenfor servering, og også svært mange andre funksjoner. Ikke minst også hjemme hos folk.

Mistanke om indisk mutasjon

Mistanke om at den indiske varianten av viruset har kommet til kommunen, gjør situasjonen enda mer prekær.

Mutasjonen har allerede blitt oppdaget i nabokommunen Orkland, og ifølge Ottervik vet de at en smittet herfra har vært i Trondheim og smittet andre.

Prøvene er riktignok ikke ferdig analysert, men kommunen forholder seg til at det er en indisk mutant i Trondheim.

Frykten er også at den indiske mutasjonen har spredt seg også i studentmiljøet i byen.

– Vi får svar på dette forhåpentligvis i morgen, men antakelsen til helsepersonellet vårt er at det er smittet videre med den indiske varianten her. Ikke minst rundt 17. mai og festingen, sier Ottervik.

Den indiske varianten er nødvendigvis ikke farligere, men smitter veldig lett, og i tillegg har vaksinen mindre virkning på den.

Streik har skapt bekymring

For å gjøre vondt verre er Trondheim kommune også rammet av streik blant helsepersonell og lærere. Det er varslet en voldsom opptrapping av denne streiken onsdag.

Flere i kommunen har dermed vært bekymret for hvilke konsekvenser dette vil få for test- og smittesporingskapasiteten.

Helse- og velferdsdirektør, Wenche Dehli, sa til formannskapet mandag kveld at streiken kan sette koronaarbeidet i fare og at situasjonen kan bli uforsvarlig.

Tirsdag kan imidlertid ordfører Rita Ottervik melde at smittesporere har fått unntak fra streiken. Om noen av disse har barn som rammes av skole- eller barnehagestreik, jobbes det også med løsninger for disse med SFO eller lignende, sier Ottervik.