16-åringen får ikke jobb fordi hun mangler erfaring

Stadig færre tenaråringer har i dag erfaring fra arbeidslivet, viser nye tall fra SSB.

16 år gamle Emma Tøraasen Grøntvedt fra Trondheim har i år søkt på flere deltidsjobber uten hell. Hun mener at kravene om arbeidserfaring aldri har vært strengere i arbeidsmarkedet enn det er i dag.

– Man må jo begynne et sted, og det er veldig mange ungdommer som har lyst til å jobbe, men det er kjempevanskelig å få seg jobb hvis man er under 18 år, forteller hun.

Hver gang hun har søkt så har hun fått beskjed om at noen med mer kompetanse har fått jobben.

– Det er veldig synd, for jeg tror jo at jo fortere man kommer inn i næringslivet, jo mer kompetanse får man og jo mer kan man bidra med også, sier hun.

Andelen jenter og gutter med yrkesinntekt i prosent. Foto: Statistisk sentralbyrå

Legger til rette for ungdommene

Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at mens nærmere tre av fire 17-åringer hadde inntekter fra deltids- og sommerjobber på slutten av 1990-tallet, hadde rundt halvparten av 17-åringene yrkesinntekt i 2015.

Fagleder for lærlinger og «Ung i jobb» ved driftsavdelingen i Melhus kommune, Kirsti Sæther, mener at politikerne må legge til rette for at unge skal jobbe. Foto: Privat

Dette er noe Melhus kommune i Sør-Trøndelag ønsker å gjøre noe med. Siden 2009 har kommunen gjennomført prosjektet «Ung i jobb» hvor ungdom mellom 16 og 17 år kan søke om å få sommerjobb innen virksomhetene helse og omsorg, bygg og eiendom og kultur og fritid.

– Dette har vært en veldig populær ordning. Vi skulle ha ni stykker på driftssida i sommer og vi har fått inn over 100 søkere, forteller fagleder for lærlinger og «Ung i jobb» ved driftsavdelingen i Melhus kommune, Kirsti Sæther.

Hun mener at det skal ikke stå på viljen hos ungdommene, men at det ikke er tilrettelagt for dem.

– Jeg tror at det er smart at det legges rammer for at unge under 18 skal få jobbe. Å sette budsjett på det rett og slett, sier Sæther.

Andelen unge i alderen 15-17 år med yrkesinntekt, etter kommunestørrelse i 2015. Foto: Statistisk sentralbyrå

Mer fokus på utdannigspraksis

Avdelingsdirektør for arbeidsliv og kompetanse i NHO, Kristina Jullum Hansen, forteller at mye av årsaken til at færre unge jobber er at det blir færre jobber som krever lav formell kompetanse i Norge.

Avdelingsdirektør for arbeidsliv og kompetanse i NHO, Kristina Jullum Hansen, mener at nettverk er viktig når unge skal søke seg jobb. Foto: NHO/Moment Studio

– I studiene burde alle få en periode ute i arbeidslivet med studiepoeng. Vi ser at det er veldig viktig for å øke overgang til arbeid etter ferdig utdanning, forteller hun.

Hun tror at nettverk har mye å si når unge skal søke jobb.

– SSB-tallene viser at de som kommer fra ressurssterke hjem klarer å få seg jobb, og det er en tankevekker. Vår oppfordring er derfor å bruke det nettverket man har og vise sine interesser til arbeidsgiver, sier Hansen.