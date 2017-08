Politiet fikk melding om ulykken 07.15 lørdag morgen, men når ulykken skjedde, er uvisst.

– Det kan tyde på at gutten har ligget skadd en liten stund før han ble funnet. Vi har fått opplysninger om at hans pårørende ikke har hatt oversikt over ham siden fredag kveld, sier operasjonsleder Annlaug Oseid i Sør-Trøndelag politidistrikt til NTB.

Gutten skal ha hatt smerter i rygg da han ble kjørt til sykehuset.

Politiet og Statens vegvesens ulykkesgruppe undersøkte åstedet lørdag morgen.