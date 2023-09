159 nye berørte i Frosta-saken: Karen Marie er en av dem

– Hvorfor har han gjort dette? Det er så stort tillitsbrudd fra en som har betydd mye for meg. I går og i dag har vært to tøffe dager.

Tirsdag bekrefter etterforskningsleder Eivind Guldseth til NRK at 159 nye kvinner er berørt i Frosta-saken.

Fra tidligere av er det kjent at 93 kvinner er fornærmet, og den tidligere kommuneoverlegen er siktet for 34 voldtekter. Mannen erkjenner ikke straffskyld.

Politiet har gått gjennom 6000 timer med videomateriale. Her har politiet funnet nye berørte.

NRK har i denne saken prøvd å komme i kontakt med legens forsvarer via telefon, SMS og e-post, uten så langt å ha fått svar. Forsvareren har tidligere i dag heller ikke gitt noen kommentar til politiets informasjon om 159 nye berørte.

– Kjempeubehagelig

Karen Marie Reitan trodde hun ikke kom til å bli berørt i saken, helt fram til i går da telefonen ringte.

– Når du blir oppringt om at du har blitt filmet, så er ikke det noen god følelse. Det er kjempeubehagelig.

Det er fortsatt uvisst hvor mange av de 159 nye som får status som fornærmet i saken. Men Reitan sier dette er en sak som preger kommunen. Hun syns saken er forferdelig.

– Det er sårt, men det er veldig mye støtte.

Mener de har klare videobevis

– Jeg ønsker ikke å gå veldig i detalj på hva som er filma, men det er et ganske vidt spekter. Ifra det vi tidligere har omtalt som seksuell omgang og fram til det at det har vært gjennomført vanlige gynekologiske undersøkelser der det ikke har skjedd noe straffbart under undersøkelsen ut over at den er blitt filma, sa Eivind Guldseth til NRK tirsdag.

Han bekrefter at videomaterialet de sitter på viser tydelig hva som skjer.

– Kvaliteten er av en sånn art at vi ser undersøkelsen godt. Det er flere kamera og flere vinkler uten at jeg ønsker å gå inn på antall kameraer.

– Når vi ser videoen og hvis den blir spilt av i retten, er det ingen tvil om hva som blir gjort.

I politiavhør gjennomført i april, skal den sikta ha forklart til politiet at han filmet for å ha bevis. Det fortalte etterforskningsleder Guldseth til NRK i juli.

Etterforskningsleder Eivind Guldseth. Foto: Kari Sørbø / NRK

Ordfører: – Krevende

– Det er et veldig høyt tall og veldig mange som er berørt.

Det sier ordfører i Frosta, Frode Revhaug (H).

– Det er en veldig krevende og vanskelig sak med et stort omfang. Det er selvfølgelig mest krevende for de som er berørt, deres næreste og familie.