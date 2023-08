14 har omkommet i fritidsbåtulykker – nesten ingen brukte flytevest

Så langt i år har 14 mennesker mistet livet i forbindelse med fritidsfartøy.

I 80 prosent av tilfellene har ikke vedkommende brukt flytevest.

Det viser statistikk fra Sjøfartsdirektoratet.

– Statistikken er trist lesning og det bekrefter en utvikling vi har sett, sier kommunikasjonssjef i Tryg forsikring, Ole Irgens.

Utviklingen han snakker om er den økte risikoen som følger når man velger å droppe redningsvesten.

Et viktig tiltak

– Ulykker skjer ikke på grunn av at folk ikke har flyteutstyr, men utfallet kunne i mange tilfeller vært annerledes dersom flyteutstyret hadde blitt brukt.

Det sier seksjonssjef på avdeling for fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet, Petter Andre Søreng.

De siste seks årene har 175 personer omkommet i fritidsbåtulykker, 65 prosent av disse brukte ikke flytevest.

I år viser tallene fra Sjøfartsdirektoratet at enda færre av de omkomne tok i bruk flyteutstyr.

Seksjonssjef på avdeling for fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet, Petter Andre Søreng påpeker at man har bedre odds for å overleve drukningsulykke dersom man har på flytevest. Foto: Werner Juvik / Werner Juvik

Nede på brygga i Levanger i Trondheimsfjorden har vennegjengen Mats Fredrik Jønnum, Tuva Marika Jønnum og Håvar Andersen Belsaas lagt til kai. De har alle på seg flytevest.

– Vi har på oss vester ja, det er ei billig livsforsikring dersom det skulle gå galt, sier Jønnum.

Belsaas er enig.

– Det er så enkelt at det blir dumt å ikke ha den på. Det blir fort kaldt i sjøen selv om det er varmt i været.

Tuva Marika Jønnum synes det er synd at mange velger bort flytevesten. Samtidig har hun forståelse for at det er fort gjort å overvurdere egne evner.

– Det er sikkert de som har vært på sjøen i mange år og tror at ulykker ikke skjer dem.

Tallene fra Sjøfartsdirektoratet viser at menn over 50 år er overrepresentert i antall omkomne, i forbindelse med fritidsbåt i 2023.

To av de omkomne i 2023 døde av gasslekkasje, der flytevest ikke hadde noe betydning.

Håvar Andersen Belsaas, Tuva Marika Jønnum og Mats Fredrik Jønnum sier de ikke har folk i båten som ikke bruker flytevest. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Vil ha flere kontroller

Redningsskøyta RS 131 UNI tilhører Redningsselskapet Levanger. Om bord er båtfører Jan Johansen. Han mener det burde vært flere kontroller av flyteutstyr til sjøs.

– Det er jo politiet sin oppgave, vi har ikke noe med det å gjøre, men det burde vært mye mer. Det kan redde liv.

Redningsskøyta har omtrent 30–50 oppdrag hvert år og dekker et større område nord i Trondheimsfjorden, fra Frosta til Steinkjer.

– Som regel når vi stopper folk er det for å slå av en prat, og da merker vi at folk er kjappe til å hive på seg vestene i det vi nærmer oss.

– Det er veldig alvorlig. Nesten alle har det om bord, men de bruker dem ikke. Det er veldig synd.

Fra venstre, Jan Johansen, Jan-Christian Vinje Johansen og John Martin Askevold om bord i redningsskøyta. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Kollega John Martin Askevold mener flytevesten er alfa og omega dersom man faller i vannet langt ifra land.

– Det er veldig mye bedre å falle ut i vannet med flytevest, da har man noe som holder deg oppe selv om man blir utmattet og sliten.

Vil ha påbud

Irgens mener det må en holdningsendring til, og er klar på hva som skal til for å oppnå nettopp det.

– Det må innføres et påbud om bruk av redningsvest for alle, i alle båter.

– Er du i en båt på over åtte meter må du ha med deg flyteplagg, men det er ikke noe krav om at du bruker det. Og det er klart at du drukner like lett fra en båt på ti meter som fra en båt på sju meter.

Kommunikasjonssjef i Tryg forsikring, Ole Irgens. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Irgens synes det er uforståelig at lovgiver har satt grensen ved åtte meter og mener bruk av redningsvest bør være like selvfølgelig som bruk av sikkerhetsbelte i bil.

– Her er det lovgiver og politikere som må gå foran og innføre et vestpåbud.

Søreng er enig i at holdningsskapende arbeid vil bli viktig fremover.

Regel om redningsvest i fritidsfartøy Ekspander/minimer faktaboks Regelen i dag sier at du skal ha på deg egnet flyteutstyr om bord i fritidsbåter med skroglengde under åtte meter, når båten er i fart og du oppholder deg utendørs. Det skriver Sjøfartsdirektoratet på sine hjemmesider.