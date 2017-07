Saken oppdateres

– Det lå deler over alt. Det var et makabert syn, sier bonden.

Sammen med sønnen driver han gården på Ulsberg, rundt åtte kilometer fra jernbanesporet hvor dyrene ble truffet. De fjorten kvigene som ble påkjørt skulle kalve til vinteren.

– Det er fatalt for drifta. Vi har mistet en tredjedel av besetninga, sier Ulvin til NRK.

Døde momentant

Ulykken skjedd tre kilometer sør for Berkåk stasjon klokken 03.10 natt til mandag. Godstoget som kjørte på dyrene var på vei fra Oslo til Trondheim da ulykken inntraff. Det var avisa OPP som først meldte om hendelsen.

Dyrene hadde rømt fra beiteområdet og bonden var på leting store deler av søndagen. Dessverre dukket de opp på jernbanelinjen før Ulvin fant dem.

Svein Erik Morseth i Viltnemda sier det hele er en stor tragedie.

– Vi måtte avlive fire da vi kom opp til stedet i natt, men de fleste døde momentant, sier Morseth.

Store krefter i sving

– Synet vi møtte var ikke pent. Det sier litt når et stort tog kjører på en flokk med storfe. Dette er en tragedie både for personen som kjørte toget og for dyreeieren, sier Morseth.

Dyrene lå spredt utover en nokså lang strekning langs jernbanelinjen mandag morgen. Kjell Bakken i Bane Nor forteller at flere personer har brukt formiddagen på opprydning.

– Dette er store tunge dyr, så vi må ha arbeidsmaskin med kran for å få løftet de vekk, sier Bakken.

Innvollene lå spredt langs jernbanen etter hendelsen. Foto: Sigurd Steinum

