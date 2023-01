11-åring skulle dusje etter hockeytrening – fikk andregrads forbrenning

Det var to dager før jul at 11-åringen skulle ta en dusj etter ishockeytrening i Leangen Ungdomshall i Trondheim.

Vanligvis skal skåldesperra på dusjene sørge for at vannet ikke blir over 38 grader varmt. Men på grunn av en teknisk feil var vannet som kom ut denne dagen betydelig varmere enn det.

Selv om gutten var under strålen i bare noen sekunder, fikk han andregrads forbrenning. Huden ble først rød og han fikk etter hvert mange smertefulle blemmer.

NRK har sett bilder av skadene, men familien ønsker ikke at disse skal publiseres.

Andregrads forbrenning Ekspandér faktaboks Omfatter noe dypere lag av huden.

Det ses væskefylte blemmer, huden er rød, fuktig og smertefull. Blodforsyningen til huden er normal, eventuelt litt nedsatt.

Oftest forårsaket av varme væsker. Hvis annengrads forbrenningen ikke er større enn fem til sju cm i diameter, kan det behandles som en mindre brannskade. Hvis det forbrente området er større, eller brannskaden forekommer på hender, føtter, ansikt, lyske, skritt eller over et større ledd – søk medisinsk hjelp straks. Kilde: NHI

Det var i dusjen i hjørnet at ulykken skjedde. Foto: Morten Andersen / NRK

Det var nederst på ryggen at gutten fikk skadene, og på mange måter var det hell i uhell at det gikk utover ryggen og ikke øynene og ansiktet, sier far til gutten.

Han vil ikke stå fram med navn og bilde i saken, men ønsker gjerne å fortelle om det som skjedde.

– Det viktigste for meg er at dette ikke skjer igjen. Forteller vi om denne hendelsen blir kanskje andre med ansvar for slike dusjanlegg ekstra påpasselig framover, sier han.

– Jeg tenker med skrekk og gru på om det hadde vært noen yngre, som ikke hadde vært like raske til å flytte seg vekk.

Alle dusjer stengt

Leangen Ungdomshall ble bygget i 2009, og eies av Trondheim kommune.

Så snart de fikk vite om hendelsen, ble det satt inn tiltak, og alle dusjene er nå stengt.

Foto: Skjermdump

– Det er veldig beklagelig at dette skjedde. Uansett om man skrur varmen på maks, så skal det ikke komme så varmt vann at man skålder seg, sier driftsleder ved Leangen idrettspark, Hanne Ulen Arnesen.

Hun forteller at de har hatt full gjennomgang av hele dusjanlegget.

De har oppdaget flere feil på både varmtvannsberedere, blandeventiler og ikke minst blandebatteriene som regulerer varmen på de enkelte dusjene.

Arnesen kan ikke si sikkert hvor varmt vannet som kom ut av dusjen den dagen ulykken skjedde var, men hun ser ikke bort ifra at det kan ha ligget oppunder temperaturen som var i varmtvannsberederen.

– Den vet vi at lå på litt over 70 grader.

Driftsleder ved Leangen idrettspark, Hanne Ulen Arnesen, beklager hendelsen. – Det skal ikke kunne skje, sier hun. Foto: Morten Andersen / NRK

Nå byttes defekte deler ut og hver eneste dusj skal inspiseres med bistand fra fagansvarlig for VVS i Trondheim kommune.

– Dusjene i fem garderober i ungdomshallen er stengt, og vi åpner ingenting før vi kan friskmelde alt, sier Arnesen.

– Målet er å få på plass mer moderne utstyr, og ikke minst en skåldesikring som fungerer.

Driftslederen understreker også at de skal gå gjennom sine rutiner for vedlikehold og temperaturovervåkning.

Det ble funnet feil på blant annet blandebatteriene, som regulerer varmen i dusjen. Foto: Morten Andersen / NRK

På isen igjen

Faren til 11-åringen sier at dialogen med kommunen har vært god etter at familien meldte fra om ulykken.

– Jeg opplever at de tar saken på høyeste alvor, og det er jeg glad for.

Han kan også informere om at sønnens brannskader er i ferd med å heles fint.

– Det går bra, og han er heldigvis på isen igjen.