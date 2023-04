1 av 10 nordmenn trur Jesus fysisk sto opp fra de døde

Ski, sjokolade og oppstandelse. Det er noe av det den norske påska er bygd på.

For bak turene på fjellet og sjokolade i solveggen, ligger historia om at Jesus sto opp fra de døde.

Påskeferien er den viktigste høytida i kristendommen, ei uke fylt med gudstjenester rundt om i Norge.

Men stadig færre tar turen til kirka for å høre om budskapet som prestene formidler, viser tall fra SSB.

Det prestene forteller er ei historie som sjøl den øverste lederen for Den norske kirke synes er vanskelig å tru på.

Påskemysteriet

Påska er den ovale uka hvor Jesus kom ridende til Jerusalem på et esel. Ifølge Bibelen blei han hengt på korset som en forbryter. Liket hans blei plassert i ei hule.

Men så gikk det et døgn og han sto opp igjen fra de døde, hvis en skal tru det som står i Bibelen.

Dette har blitt regna som det all kristen tru er bygd på, ifølge Store norske leksikon.

2023 år seinere er rundt 3,5 millioner nordmenn medlem i den norske kirka. Men det er ikke i nærheten like mange som trur på oppstandelse. Det viser ei ny meningsmåling som er gjort for NRK.

– Hva er den norske kirka uten oppstandelsen?

– Da er det tomt. Da er det hus og bygninger. Da er det ikke tro på den levende gud, at Gud skaper liv, at Gud er nær oss også i dag, sier Olav Fykse Tveit.

Som preses i bispemøtet er han den øverste lederen av Den norske kirke.

Han sier historia om oppstandelsen gjør Jesus til noe mer enn bare et vanlig menneske.

– Hva trur du sjøl?

– Jeg trur jo at disiplene beskriver noe de faktisk har opplevd. Jeg trur at de både omtalte dette, og det var ei sånn gjenfortelling som levde videre mens de som hadde fortalt det først fortsatt levde. Slik at man kunne gå tilbake og sjekke om dette bare var et påfunn.

Kristen eller ikke?

Teolog Espen Ottosen jobber i Norsk luthersk misjonssamband, og er en kjent for å være en konservativ stemme i trusspørsmål.

– Det er en forskjell på det å være religiøs og det å være kristen, sier han.

Han mener det ikke er hans oppgave å sortere hvem som egentlig er kristne. Men for han gir det ikke mening å si at du er truende kristen hvis du ikke trur at Jesus sto opp fra de døde. Og at det var en fysisk person som etter 40 dager forsvant opp til himmelen.

– Det avgjørende spørsmålet for kristne er jo om Jesus var noe mer enn en profet.

Og Bibelens bevis på at Jesus er nettopp dét er at han «vant» over døden.

– Jeg tenker at oppstandelsen er det den kristne tro står og faller med, sier Ottosen.

Preses Olav Fykse Tveit synes ikke det å tru på dette er like avgjørende for definisjonen av hva det vil si å være kristen.

– Hva tenker du når du hører at folk sier at «jeg er kristen, men jeg trur ikke på at Jesus sto opp fra de døde.» Går det an?

– Ja.

Men han legger også til:

– Det er grunnleggende for den kristne tru at Jesus sto opp fra grava og dermed viste seg som Gud og Guds sønn. Hvis man ikke har med det, så er det vanskelig å si at det er den kristne tro man har. Fordi kirken tror på det utrolige og usannsynlige ut fra våre erfaringer.

Biskopen sier sjøl at han sliter med å tru på at Jesus faktisk gikk blant disiplene etter at han døde, men:

– Det er en tillit jeg har til Gud som gjør at jeg trur på oppstandelsen, så jeg trur på den oppstandne.

