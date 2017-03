Ny-veg til 1,6 milliarder

I dag gikk startskuddet for bygging av ny fylkesveg 17 nordover fra Steinkjer mot Namsos. Starten ble markert på Asphaugen nord for Steinkjer, der anleggskontor etableres. Vegtraseen innebærer ny bru over fjorden i Beitstadsundet.