- Teambuilding gir ikke bedre samhandling

Det skriver Kenneth Stålsett i sin doktorgradavhandling om teamutvikling. Han hevder at rafting og gokart ikke vil hjelpe teamet i arbeidsplassen, og at fysiske aktiviteter kan bidra til mer ekskludering enn inkludering.

Kenneth Stålsett har forsket på effekten av team building, og hevder at det ikke hjelper. Foto: Privat

– Denne typen aktiviteter kan da bidra til å knytte enda sterke bånd mellom gamle kollegaer, i stedet for tilknytning til nye. I verste fall kan det føre til uheldige situasjoner som forplanter seg inn i arbeidshverdagen, gjerne hvis det er alkohol inn i bildet, sier han.

Stålsett mener at teamutvikling bør skje med relevante øvelser og i omgivelser som minner om dem man jobber i til daglig. Er du soldat eller stuntmann, kan muligens paintball og rafting ha en effekt, men ikke hvis du er ingeniør eller revisor og jobber på kontor.

Ikke enig

Synnøve Austestad jobber med teambuilding, og hun er ikke enig i påstandene til Stålsett. Foto: PRIVAT

Synnøve Austestad er daglig leder i Skjelbreid Poirèe Teambuilding & MICE, og hun er uenig i forskningen til Stålsett.

– Jeg tenker at teamutvikling handler om mestring sammen med kollegaene sine på utsiden av arbeidsplassen. Hvordan det fungerer når de kommer tilbake på jobb kan jo ikke vi svare på, men vi opplever det som en stor suksess her i alle fall, forklarer hun.

Hun forklarer at meningen bak teamutvikling skal være at man blir tvunget sammen for å løse oppgaver som et team. De som er sterkest på arbeidsplassen, er kanskje ikke best på andre oppgaver og omvendt. Dette tror Austestad kan bidra til en felles mestringsfølelse i teamet.

Fysisk aktivitet ekskluderer

Håvard Tvedten er en av de som har måttet kjenne på høydeskrekken. Her på toppen av Rica Nideleven i Trondheim i 2009. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Stålsett nevner et eksempel hvor en kollega med høydeskrekk skal rappellere ned en fjellvegg. Resten av teamet står i bunn og roper «dette klarer du!», og plutselig føler personen seg mer ekskludert enn inkludert i teamet som står og oppmuntrer. Austestad tror ekskluderingen kan bunne i valget av aktivitet.

– Det er viktig at det ikke arrangeres fysiske aktiviteter som krever for mye av hver enkelt. Da kan det nok raskere oppstå ekskludering av enkeltindivider i gruppa, forklarer Austestad videre.

Kurert mye høydeskrekk

Hun er enig i påstanden til Stålsett om at fysiske aktiviteter kan bidra til ekskludering, men vektlegger at mange fysiske aktiviteter kan bidra til det motsatte også.

Zip liner er av de populære teambuilding-aktivitetene. På bildet er en zip liner over byen Martigny i Sveits. Foto: Maxime Schmid / Ap

– Vi har kurert mye høydeskrekk på toppen av zip-lineren vår. Skal et sånt opplegg fungere, er det veldig viktig med gode instruktører som skaper trygghet. Samtidig så er det viktig at teamet viser forståelse om en person ikke vil, og heier litt ekstra om personen likevel utfordrer egne grenser, sier hun.