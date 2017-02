- Slukkesprayene lover for mye

Direktør i DSB, Cecilie Daae, oppfordrer folk til å holde oppsikt under matlagingen. Foto: Stig Jaarvik / NRK

– De fleste sitter nok på en historie om da det holdt på å gå skikkelig galt på kjøkkenet. Litt uoppmerksomhet er alt som skal til for at en brann skal blusse opp og komme ut av kontroll, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Slukkesprayene holder ikke mål

SP Fire Resarch utførte nylig en test av ulike slukkeprayer etter forespørsel fra DSB. Kjetil Monkvik i Trøndelag brann- og redningstjeneste oppfordrer folket til å være forsiktige ved bruk av sprayene.

Kjetil Monkvik tester slukkesprayer. Han påpeker at de må forbeholdes små branner. Foto: Karoline Lunde Systad / NRK

– Er det snakk om brann i en kaserolle kan nok sprayen ta det, men hvis det er større utbredelse tror jeg ikke sprayen er hensiktsmessig, forklarer han.

Han frykter at spesielt eldre velger å bytte ut det tunge brannslukningsapparatet med en slukkespray fordi den er lettere å hanskes med.

– Den kan være et godt supplement i skapet, men den er absolutt ingen erstatning for et vanlig håndslukningsapparat eller en husvannslange, sier han.

Dyrebar tid går tapt

Kjetil Monkvik i Trøndelag Brann- og redningstjeneste. Foto: Karoline Lunde Systad / NRK

– Dersom man bruker opp en boks med slukkespray og brannen ikke slukkes, så mister man dyrebare sekunder, forklarer Monkvik.

Dette har en forbruker fått føle på. Han skriver i en produktanmeldelse at han fikk overtenning på grillen, og at han hentet den nye sprayen som lovte gull og grønne skoger. Det viste seg å ikke være så enkelt.

– Det kom en svak stråle som ikke en gang nådde frem til grillen, så jeg løp inn igjen for å hente brannslukningsapparatet. Det gikk fint denne gangen, men jeg kastet bort dyrebar tid, skriver mannen.

- Testen er vel negativ

Produksjef i GPBM, Frank Willy Ottesen, mener testen er vel negativ, da ingen av sprayene kom godt ut av det.

– De bålene de har brukt for å teste sprayene er mye større enn det sprayene var ment for å klare. Testen blir vel negativ da de fleste produktene feiler. De er ment for å slukke små branntilløp i hjemmet, så det å måle de opp mot noe annet blir helt feil, utdyper han.

Er beholderne godt nok merket, så folk forstår hva slags branner de kan brukes på?

– Tja, det står «for small fires», men det kunne vel alltids vært bedre, svarer han.

Anbefaler komfyrvakt

En komfyrvakt kan begrense skadene og hindre at en komfyrbrann utvikler seg til å bli alvorlig. Foto: DSB

En fersk undersøkelse fra DSB viser at 43 prosent av utrykningene i 2016 skyldtes komfyrbrann. Monkvik anbefaler folk å skaffe seg komfyrvakt for å avvrege brann.

– Det finnes slukkesprayer, brannslukningsapparat og brannteppe, men det er jo en ting som er bedre, og det er å avverge at brannen oppstår i utgangspunktet, sier han.