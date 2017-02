- Kjente oljerøyk i kabinen, like etterpå stoppet motoren

Flyet meldte om motorproblemer i Trollheimen kl.15.13, og kun få minutter senere landet piloten på det islagte Ånsgardsvatnet i Oppdal.

– Vi fikk motorstopp i luften, så måtte vi nødlande her på vannet. Det har gått veldig fint med oss, men det er verre med flyet. Snøen var ganske dyp, så det har fått en del skader, sier Haukland.

Piloten har allerede vært i kontakt med forsikringsselskapet, men han tror reparasjonen vil bli kostbar. Foto: Jøte Toftaker

Sammen med to andre personer var han på vei til Røros fra Molde da hendelsen skjedde.

– Jeg kjente oljerøyk i kabinen, og like etterpå stoppet motoren. Da skjønte jeg at vi måtte ned, og da var det bare å finne et sted som var flatt og fint, sier Haukland.

Den dype snøen førte til at flyet fikk store materielle skader etter landingen. Foto: Jøte Toftaker

– Det blir dyrt

Haukland forteller at han aldri har vært med på en lignende situasjon, sett bort fra uttalige timer med øvelse.

– Hva tenker du om skadene på flyet?

– Det blir dyrt. Det vil ta sin tid å reparere det, sier Haukland, som nå er på vei til Oppdal sentrum hvor han skal i avhør med politiet.

Ingen ble skadet

Det er ennå ikke klart hvordan flyet skal hentes ut, men operasjonsleder i Trøndelag politidistrik Stig Roger Olsen forteller at de kommer til å jobbe med saken utover dagen.

– Heldigvis gikk alt bra med alle sammen. Nå jobber vi med å organisere med flyhavarikommisjonen for videre etterforskning i forbindelse med hendelsen, sier Olsen.

Nødlandingen skjedde rett nord for Ånsgardsvatnet i Storlidalen i Oppdal.