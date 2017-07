- Eg fiskar ikkje laks for å sleppe han ut igjen

– Eg er skeptisk til fang-og-slepp. Eg er redd for at laksen som blir tatt opp og slept ut igjen får så mykje skadar at han går i veg i elva, seier Kjetil Aarstad, leiar i Verdal Jeger og Fisk.

– Og då er det jo likare at laksen får gå opp frisk og gyta, i staden for at halvparten kanskje ligg i vasskorpa og flyt, seier han.

Opptil 70 prosent kasta ut att

I Verdalselva, som er Aarstad si lokale lakseelv, er halvparten av den fanga laksen slept ut att i sommaren. I lakseelvane Gaula og Orkla i Trøndelag har utsleppprosenten vore heilt oppe i 60-70 prosent.

Ifølgje Norske Lakseelver er utsleppsprosenten på landsbasis 20 prosent. Det er elver som er under reetablering som drar opp prosenten. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ifølgje Norske Lakseelver er utsleppsprosenten på landsbasis 20 prosent. Det er elver som er under reetablering som drar opp prosenten.

Når den såkalla fang-og-slepp-metoden kom for ein del år sidan, var det for å verna om ei svekke villaks-stamme.

– Blir køyrt gong på gong

– Eg trur ikkje dette er gunstig for laksen. For det første må dei køyre han ganske hardt for å få han på land, seier Aarstad frå Vuku i Verdal.

– Og eg er ikkje sikker på at alle behandlar han bra når dei slepper han ut att. Og kanskje han blir tatt på nytt att og blir køyrt gong etter gong - og då trur eg han ikkje er i stand til å gyte til slutt, seier fiskaren som lar lakseastonga liggje i år.

– Er god informasjon om fang-og-slepp

Jon Olav Olderen i elveeigarlaget i Verdal meiner at kvotesysemet er måten å gjere det på dersom folk skal få fiske i elva.

– Det ligg jo på nett alt saman om korleis ein skal gjere det med fang-og-slepp, for at fisken skal skånast mest mogleg, seier han, og viser til at dei byggjer på forskning rundtom i verda og prosjekt som er køyrt av NINA her til lands.

– Det viser seg at 96 prosent av laksen som blir sett ut att overlever. Dei siste fire prosentane veit ein ikkje kva som skjer med, men denne statistikken er jo betre enn om ein slår ihel all fisken, seier Olderen.

Kjetil Aarstad, leiar i Verdal Jeger og Fisk, er skeptisk til fang-og-slepp-metoden, og meiner at når ein først skal fiske er det for å ta opp mat. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Eit vilkår at laksen skal behandlast skånsomt

– Det er eit val vi må ta. Skal vi stengje elva eller skal vi ha fiske med krav om gjenutsetting, seier fiskeforvaltar anton Rikstad i Nord-Trøndelag. Men seier det er ein klar føresetnad.

– Ein skal behandle fisken skånsomt. Ein skal i utgangspunktet ikkje ta i fisken i det heile tatt, poengterer han.

– Der har vi sett mykje rart på Facebook i sommar, der folk held opp laksen etter sporen, og i verste fall etter hjellene. Då bør han ikkje setjast ut, for då er laksen ferdig, seier Anton Rikstad.

– Vi fiskar for å få mat

– Eg synest dette er noko svineri, og eg synest det er rart Mattilsynet godtar det, for vi har jo ei dyrevernslov, seier Aarstad.

– Men her er det økonomi ute og går hos elveeigarane - dei får jo selt fiskekort på laksen fleire gonger då. Eg er vant til at vi ikkje skal leike oss med maten. Er du nedi elva for å fiske, så er du der ikkje for å leike, men for å ta opp mat, avsluttar Kjetil Aarstad.