Er på bussen ut av Ukraina til Krakow og fly hjem. Det er mange tanker som går gjennom hodet mitt akkurat nå og det er mange følelser jeg kjenner på.

Det er en følelse av tristhet for jeg vet at mange blir drept, skadet, traumatisert og mister sine hjem mens jeg skriver dette. Jeg kjenner på håpløsheten og fortvilelsen over at jeg desverre ikke ser noen ende på dette marerittet.

Kjenner også på et sinne overfor Putinregimet som har sluppet helvete løs på sitt naboland og terroriserer befolkningen i Ukraina i et håpløst forsøk på å tvinge de i kne ved å bevist bombe sivil infrastruktur og hjemmene til uskyldige. Bomber som dreper, lemlester og traumatiserer barn, eldre, mødre og fedre for et følelsesløst ord; interessfære. Et ord som lyder som et hult ekko fra en annen krig som slet Europa og verden i fillebiter.

Jeg kjenner på en ydmykhet overfor det folket jeg har lært å kjenne, deres ubøyelige motstand og det Ukrainerne mobiliserer for å kunne eksistere som et selvstendig land. Jeg er stolt over den jobben frivillige gjør hver dag med eget liv som innsats; og jeg er stolt over at jeg og mine kolleger i Frontline Medics har berget liv og bidratt med det vi kunne for å redusere lidelsen og smerter til sivile og militære.

Jeg er sliten og jeg er tom. Jeg har sett og opplevd ting som jeg ønsker ingen andre skal se og oppleve. Jeg har kjent på redselen ved fronten og tanken på at denne dagen kanskje er den siste jeg opplever.

Så hvorfor risikere traumer skader og i ytterste konsekvens døden ved å dra frivillig i krig? Har det vært verdt det?

For meg så har det vært det, og jeg angrer ikke. Det er følelsen av å kunne hjelpe i den ekstreme situasjonen Putin har satt befolkningen i. Hjelpe til, og etter beste evne forsøke å redusere lidelsene til de man hjelper.

Det er verdt det når man ser den takknemligheten befolkningen møter deg med. Takknemligheten for det man gjør og takknemligheten for at verden utenfor Ukraina bryr seg. Vissheten om at man har berget liv gir oppdraget mening til tross for risikoen dette innebærer.

Nå skal jeg hjem og det er mange inntrykk og opplevelser som skal bearbeides. Dette er min andre krig og jeg vet at jeg kommer til å oppleve stillhet og tomhet. En følelse av å være alene selv om det er andre rundt meg kommer også. Men med tålmodighet fra meg selv og de rundt meg så skal jeg komme gjennom det.

Jeg vil takke alle dere der hjemme og dere her på facebook som har sent meg støttende og oppmuntrende ord. Det har varmet og vært motiverende Mine tanker går også til Andrew og Chris sine nærmeste. To frivillige som dro ut for å gjøre en forskjell, men som dessverre ikke kom tilbake. De har fortsatt status som savnet.

Til mine Ukrainske venner; jeg lover at jeg kommer tilbake. Forhåpentligvis for å feire freden, men også igjen for å kjempe sammen med Ukraina i kampen for friheten.

Slava Ukraini.

Kilde: Først publisert på Kurts konto på Facebook. Kurt er kjent med at innholdet blir delt her.