– Målet er å bli best. Det vil si størst.

Tom Erik Nilsen er ikke beskjeden når han formulerer målet med den superlokale avisa Kronstadposten.

Med knallgode lesertall i ryggen har redaktøren grunn til å smile bredt.

Blant landets 110 aviser tilknyttet Landslaget for lokalaviser (LLA) har Kronstadposten størst økning i første halvår i år.

På nærbutikken på Kronstad i Alta sitter superlativene løst når vi ber folk beskrive avisa.

Jørgen Ottesen Kronstadposten er en avis om oss og for oss. De er raskest ute med nyheter på nett.

Karin Johansen En avis om kjente og kjære. Jeg blir glad av å lese den.

Lars Abrahamsen Veldig god på stoff om håndverkere. Jeg liker veldig godt de historiske bildene.



Ringte på i nabolaget

Til tross for sin unge alder har 25 år gamle Nilsen mange år på baken som avismann.

Han var bare 11 år da han sammen med storebroren sin og to kamerater ga ut den aller første utgaven av Kronstadposten.

De satset på ultralokale nyheter i bydelen sin.

Kronstadpostens spede begynnelse

Unge Nilsen var journalisten, mens kameratene hjalp til med å bringe avisa rundt.

Med penn og blokk ringte Tom Erik på dører i nabolaget, for å spørre folk hvilke planer de hadde for dagen. Eksempelvis hva de skulle ha til middag.

Maskinentreprenører og snekkebedrifter i området fikk også besøk av den unge journalistspiren.

Her var det om å gjøre å finne ut hvem som hadde kjøpt seg ny gravemaskin, eller om noen hadde fått et stort byggeoppdrag.

I et intervju med Mediehuset Altaposten i 2010, sa unge Nilsen at han hadde en drøm å starte sin egen avis når han ble voksen.

At det skulle gå troll i ord trodde nok verken han eller omgivelsene.

– Nei, hvem trodde det, sier Nilsen.

Tom Erik Nilsen har allerede mange år bak seg i redaktørstolen. Foto: STIAN STRØM / NRK

14 år etterpå svinger han seg ut av redaktørstolen for å hente frem en ringperm.

Han knepper ut et Et A4-ark som er sirlig tapet sammen i kantene.

Under logoen er det et bilde av et en liten jente som står midt på veien i et boligfelt.

Teksten går som følger: «Slutt på dette her. Noen kan bli påkjørt. 30-sone.»

– Mer lokalt enn det her blir det ikke, humrer Nilsen.

Den aller første utgaven av Kronstadposten var på et A4-ark, uten farger. Foto: Stian Strøm / NRK

De første eksemplarene ble delt ut til foreldrene, men opplaget økte raskt.

Guttene skrudde opp prisen til 5 kroner stykket og begynte å sykle rundt med avisene.

Det tok ikke lang tid før de kreative kameratene hadde råd til å kjøpe en fargeprinter, og dermed tok annonsesalget av.

Kameratgjengen hadde mange slektninger som drev bedrifter i nærmiljøet, derfor ble det etter hvert ganske mange annonsepenger i kassa.

Støtten fra lokalsamfunnet, kombinert med egen arbeidsiver, gjorde at Tom Erik om få år kunne ta et utradisjonelt valg.

Arbeiderkultur

Mens avisa i dag er yndet lesestoff i hele Alta kommune med sine 21.000 innbyggere, var det Kronstad som var utgangspunktet.

Her i Bjørkeveien på Kronstad i Østre Alta startet Tom Erik Nilsen sin karriere som avismann. Foto: Kai Erik Bull / NRK

Bydelen i Østre Alta har en sterk arbeiderkultur. 70 prosent av befolkningen stemmer Fremskrittspartiet, og bydelen har en stor andel mennesker tilknyttet den læstadianske menigheten.

Næringslivet er i stor grad tuftet på maskinentreprenører, lastebilfirma, motorforhandlere, snekkerfirma, rørlegger- og elektrikerbedrifter.

Dette gjenspeiler avisa som har viet en drøss med forsider til entreprenørbransjen.

Men også sport, jakt og fiske, slektstreff, bærplukking, opprusting av hytteveier med mer, har preget avisen.

Ikke minst har faste spalter som Ukas vits og Gamle Alta-bilder blitt populært.

– Vi har truffet en nerve og fyller et tomrom som de andre avisene ikke dekker, sier Nilsen.

Den lokale "værprofeten" Asbjørn Simensen er mye brukt til å tolke langtidsværet. Gamle bilder fra Alta er et av varemerkene til Kronstadposten. Lokale jenter i store biler er godt stoff for Kronstadposten. Gamle bilder av kjente fjes fenger leserne av Kronstadposten. Spalter som bidrar til å engasjere leseren har vært et av suksesskriteriene siden starten. Lesere forteller til NRK at de blir i godt humør av å lese Kronstadposten.

Vendepunktet

Selv om målet er å vokse, så mener Kronstadpostens redaktør at det er viktig å være i øyehøyde med leseren.

I gangen utenfor kontoret henger det et stort verdenskart med små knappenåler plassert i alle verdens hjørner.

Knappenålene viser alle de stedene der folk har latt seg avbilde med Kronstadposten.

– Tar jeg ikke helt feil så var det tidligere Høyreordfører i Alta, Laila Davidsen, som startet det hele, da hun tok med seg avisa til Stockholm, sier Nilsen.

Tidligere ordfører i Alta, Laila Davidsen, lot seg avbilde med Kronstadposten i Stockholm. Dette ble starten på en populær spalte i avisa. Andres B. Uglebakken tar en pause fra forskningen på Antarktisk for å lese nytt hjemmefra. NRKs tidligere utenriksreporter Hans-Wilhelm Steinfeld er en av utallige kjendiser som er avbildet med den superlokal avisa. Styrmann Kenneth Høyen og Ola Magnus Giæver på Norwegians rute mellom Alta og Oslo stiller sporty opp når de blir tilbudt lokalt lesestoff. Sydenbilder med Kronstadposten har det vært mange av. Her har lille Kronstadposten reist helt til Australia. Jonas Gahr Støre har fått et eksemplar av sin Ap-kollega i Finnmark, Kåre Simensen.

Mens de andre guttene gikk lei av avisdrifta etter et års tid, hadde Tom Erik fått blod på tann.

Han trengte ikke gå langt for å finne et trykkeri. Faren, Håkon Nilsen, var på denne tida medeier i Fagtrykk ide, og fra 2010 gikk Kronstadposten i trykken derfra.

På ungdomsskolen brukte Tom Erik mye av fritiden på å hente inn nyheter.

Sykkelen var nå byttet ut med moped og det var enklere å sanke inn gode saker fra hele byen.

2014 ble et vendepunkt.

Samtidig som populariteten til avisa bare økte, startet Nilsen på tømrerlinja på videregående.

– Det gikk ikke. Jeg fikk mange anmerkninger for å bruke telefonen i skoletida, sier Nilsen.

Noen måneder ut i skoleåret tok han valget om å slutte på skolen og bli avismann på heltid.

16 år gammel var Tom Erik Nilsen dermed landets yngste redaktør.

Den svært lokale avisa Kronstadposten i Alta startet opprinnelig som et skoleprosjekt. Nå er avisa etablert med faste abonnenter og løssalg i flere butikker. Og før jul nådde den 16 år gamle redaktøren et opplag på tusen.

Pangsalg på nett

Mens andre aviser har opplevd at papiret langsomt dør ut, har Kronstadposten hatt eventyrlige tall.

I 2017 var de den avisa i Finnmark med størst økning på papir. På landsbasis var de på andreplass.

Først i 2022 gikk de over til nett. Kombinert med sin ukentlige papirutgave, har også dette blitt en suksess.

– Det smalt fra dag én, sier Nilsen.

Kronstadposten er samlokalisert med søsterbedriften Creo Media AS og Fagtrykk ide AS. Det gir ekstra liv i lunsjen. Foto: Stian Strøm / NRK

Kontoret hans er lyst og nytt. Utsikten kunne ikke vært bedre. Et nytt industrifelt er midt i blinken for en avis som i stor grad har spesialisert seg på næringslivsstoff.

Lokalene er en del av et stort felles mediebygg, som ble reist for tre år siden.

Nybygget kostet 30 millioner og inneholder i tillegg til kontorlokaler også treningsrom, badstue, auditorium og kantine.

Men lekre lokaler til tross. Kronstadposten sliter med det samme som andre i bransjen.

Sjenert tenåring

– Den største utfordringen er å få tak i nok folk, sier Nilsen.

Foreløpig er de kun seks ansatte i avisa.

Redaktøren undrer hvorfor unge ikke søker seg til yrket, men har en teori om at mange tror det er vanskelig, eller ikke noe for dem.

Selv er han uskolert og lever opp til den gamle journalisttypen, som har penn og kamera for hånden, døgnet rundt.

Men det har tatt sin tid å bli trygg i rollen.

– Han er jo som mange kronstinger, litt innadvendt og ikke så glad i å ta ordet. I begynnelsen var det nesten litt snikfotografering og han snakket i alle fall ikke med folk han traff på butikken, sier pappa Håkon.

At faren har drevet trykkeri og selv er glad i det skrevne ord, har vært avgjørende for sønnen.

Håkon Nilsen har vært en viktig pådriver. 65-åringen er på alle sider av bordet, ikke minst skriver han mange av avisens artikler. Foto: Hanne Larsen / NRK

Faren en viktig brikke

Når 65 år gamle Håkon Nilsen har vært på multebærtur eller isfisket på Finnmarksvidda, har han gjerne en reportasje eller to med i sekken når han kommer hjem.

– Han har vært veldig, veldig viktig og skal ha mye av æren for at vi er der vi er i dag, sier Tom Erik.

Hjelp fra erfarne grafikere på Fagtrykk ide har også hatt stor betydning, samt at faren i starten tok seg av administrasjon og fakturering.

– Dette hadde ikke jeg peiling på, sier Tom Erik.

I dag administrerer unge Nilsen det aller meste selv. I tillegg til at han er redaktør, journalist, selger og den som lager papiravisa. Eller «brekker den om», som man sier på fagspråket.

– Jeg er en potet, sier Nilsen, mens han tørker svetten av panna.

Tom Erik Nilsen er med på alle prosesser. Torsdager er dagen da ukas papiravis går i trykken. Foto: Hanne Larsen / NRK

Vi har forflyttet oss en etasje ned, til det som er hjertet i mediehuset, nemlig trykkeriet.

Det er torsdag og dagen da papiravisa går i trykken.

Her nede er det varmt og man kjenner en svak lukt av trykksverte.

Blodferske aviser spyttes ut av den digitale pressa.

Nilsen hiver seg rundt med å stable rykende ferske utgaver i bunker, som snart skal hentes og kjøres ut til hele byen.

– Det er jo alltid stas å holde det ferdige produktet i hånda. Men samtidig har man gjort det her en stund, så det er ikke like stort som i begynnelsen, sier han.

Avisa nærmer seg 700 utgaver og kommer ut hver fredag. Forsidebildet denne uka er av en ung jente med lyst langt hår, som står foran en stor lastebil.

På rød bunn med hvit skrift lyder tittelen: «Karina følger drømmen – kombinerer hest og lastebil.»

– Vi tenker at inn mot helga vil ikke folk ha tragiske saker. Derfor satser vi helt bevisst på å fronte gladsaker i papirutgaven, sier Nilsen.

Men kan det bli for mange gladsaker og for lite kritisk journalistikk, lurer vi på.

Tom Erik Nilsen synes fortsatt det er stas å holde en fersk papirutgave i hånda. Foto: Hanne Larsen / NRK

For lite kritisk?

I etablerte pressemiljøer har det vært snakket mye om nykommeren opp gjennom årene.

Noen mener det ikke er en avis, men mer et ukeblad. Ja, sågar Altas svar på Se og Hør.

Vi spør Nilsen om han er kjent med merkelappene.

– Jo da, man hører mye rart, sier han kort.

I 2022 fikk avisa 1,7 millioner i pressestøtte. Det forplikter dem til å levere nyansert og balansert stoff.

– Vi leser kriteriene for pressestøtten ofte for å sjekke at vi er innafor. Og det mener vi at vi er. Det er selvsagt viktig for oss, for ellers mister vi støtten, sier redaktøren.

Medietilsynet om pressestøtte Ekspander/minimer faktaboks Hanne Sekkelsten, avdelingsdirektør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet, sier til NRK at for å motta produksjonstilskudd er det en rekke vilkår som må være oppfylt. Avisen må ha som hovedformål å drive løpende journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og debatt til allmennheten.

Videre må avisen ha nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt som utgjør majoriteten av mediets samlede redaksjonelle innhold gjennom et kalenderår.

Publikasjonen må ha en bred sammensetning av ulike sjangre og tematisk innhold fra ulike samfunnsområder. Her finnes det unntak for nasjonale nisjemedier som kan være smalere i sin innholdsprofil enn øvrige nyhets- og aktualitetsmedier.

Avisen må være redaksjonelt selvstendig og ha en ansvarlig redaktør, jf. medieansvarsloven § 3 første ledd bokstav a.

Avisen må ta betaling og ha beregnet et løssalg som utgjør mindre enn halvparten av beregnet abonnementstall.

Videre må publikasjonen ha publisert minst fem egenproduserte redaksjonelle saker per uke i minimum 48 av årets uker, og publisert minst 480 egenproduserte redaksjonelle saker per år, i tillegg til å ha minst 700 i abonnementstall.

Alle disse vilkårene må ha vært oppfylt i kalenderåret før tilskuddsåret, jf. § 21.

Det finnes videre bestemmelser og begrensninger knyttet til avisenes drift. Avisene kan bl.a. ikke ha et overskudd etter skatt på mer enn to millioner siste regnskapsår eller til sammen seks millioner kroner siste tre regnskapsår, for å kunne motta tilskudd. Det er også begrensninger i hvor mye avisene kan betale i utbytte til sine eiere.

Medietilsynet foretar innholdsvurderinger av nye søkere til ordningen for å sjekke om innholdsvilkårene er oppfylt.

Videre bekrefter en revisor avisenes opplysninger som ligger til grunn for behandling av søknad om tilskudd. Medietilsynet fører også jevnlig kontroll med aviser som mottar produksjonstilskudd.

En som har fulgt Kronstadposten med interesse er Rolf Edmund Lund. Han er ansvarlig redaktør i Altas største avis, Altaposten, som inngår i Mediehuset Altaposten.

Han innrømmer at han ikke helt hadde sett for seg at det som startet som en uskyldig hobby blant guttunger, skulle ende med å bli en seriøs konkurrent.

Lund velger likevel å la seg begeistre over det han omtaler som «eventyret Kronstadposten».

– Vi har vært positive hele veien. Er det noe man har hatt problemer med, så er det å få tak i folk. Dess flere mediemiljø, dess mer inspirert blir kanskje unge til å velge denne veien, sier Lund.

Mediehuset Altaposten er fortsatt dobbelt så store som Kronstadposten. Ansvarlig redaktør i Mediehuset Altaposten, Rolf Edmund Lund, hilser mediemangfoldet velkommen. Foto: Johan Isak Niska / NRK

Selv om de konkurrerer om både annonseinntekter og digitale brukere, så hevder Lund at Altaposten ikke har tapt terreng etter at Kronstadposten kom på nett for et år siden.

– Nei, for oss har pilene fortsatt å peke oppover, men det er selvsagt noe vi må ta høyde for, sier Lund.

At Kronstadposten har kopiert noen av de gamle varemerkene til hans egen avis, som småspalter som Min dag, Kort møte og Gamle Altabilder, lever han godt med.

– At de kommer og fyller det hullet er helt greit, sier Lund.

Han forteller at de nære ting har vært Altapostens suksesshistorie i mange år.

– Men når du blir større må du gjøre noen prioriteringer. Og da har det å prioritere bort en del av dette stoffet, til fordel for mer gravende journalistikk og andre viktige saker, vært et valg vi har tatt, sier Lund.

Forlot læreryrket for å bli nettsjef

Tom Erik Nilsen mener det er begrenset hvor mye graving hans lille stab kan utrette.

Han mener likevel at de i større grad enn før utfører kritisk journalistikk.

Nilsen sier at nettavisen gjør det lettere å differensiere stoffet.

– Papiravisa skal være et produkt med mange positivt vinklede saker, mens vi på nett kan dekke det løpende nyhetsbildet, og også ha flere kritiske saker, sier redaktøren.

– Folk liker gladsaker. Det er jo det man vil lese, sier Therese K. Munkvold.

Therese K. Munkvold sa opp jobben som lærer for å bli nettsjef i Kronstadposten. Foto: Hanne Larsen / NRK

35-åringen er nettsjef i Kronstadposten og har vært innom journalistikken tidligere.

Egentlig er hun lærerutdannet. Før hun startet i Kronstadposten jobbet hun på en barneskole i Alta.

– Jeg kunne ikke si nei takk til nettsjefstillinga. Dessuten er vel kontoret mitt her like stort som det jeg delte med fem lærere på skolen, sier hun.

Størst boltreplass har fortsatt redaktøren. Inne på Nilsens kontor henger et bilde av eldstesønnen Matteus på fire år. Han er en av Nilsens tre smårollinger, og eldst i flokken.

– Døgnet skulle gjerne hatt flere timer, sier han.

Og det skjønner vi godt.

Nettsjef Therese røper at Nilsen har bygget sitt eget hus på 327 kvadratmeter, samtidig som han har jobbet heltid med avis.

Tom Erik innrømmer at det har røynet på noen ganger.

Tom Erik Nilsen og sønnen Matteus fra da han bygde huset sitt selv for få år siden. – Man må jo ha noe å gjøre på fritida, sier Nilsen. Foto: Privat

Han forteller om da den mellomste gutten, Emil på 2 år, ble hasteoperert for lyskebrokk i mai i år.

– Da satt jeg på oppvåkningen å brekte om avisa for å rekke deadline. Jeg fikk det til, men heldigvis fikk han ikke med seg min iherdige innsats, sier han.

Han berømmer kona som har stått last og brast på hjemmebane, mens han selv har jobbet både sent og tidlig.

– Men familien kommer uansett først, understreker Tom Erik.

Han trekker pusten dypt før han smilende legger til:

– Det er godt man er ung.