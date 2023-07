Trusler i sex-chat: «Ikke press meg til å ødelegge livet ditt»

K Kvinne: Beklager, jeg tror ikke vi kjenner hverandre. Jeg så profilen din på Facebook, så jeg sender en forespørsel. Beklager, hvis du ikke har noe imot, kan vi være venner på Facebook? Jeg bor i Tromsø og du? T Tenåring: Jada vi kan være venner på face 😅 K Kvinne: 😀🥰 OK. Hva gjør du i livet som jobb? T Tenåring: Æ e ikke helt ferdig på skoln enda, jobbe om sommeren



Btw kordan kull e du? K Kvinne: Jeg jobber i en skjønnhetssalong, har du en kjæreste eller er du singel 😅😅

Den kyniske metoden deres er velkjent. Politiet har advart flere ganger, men fortsatt går like mange i fella.

Offeret – alltid en gutt eller mann – blir invitert til en chat med en attraktiv kvinne. Samtalen penser fort inn på sex. Hun viser fram en mer eller mindre naken kropp og lokker mannen til å gjøre det samme.

Kanskje får hun ham til å onanere.

K Kvinne: Liker du virkelig sexy og hete kvinner? T Tenåring: Kommer an på



Får æ se et bilde av dæ? K Kvinne: Jeg er naken på rommet mitt og veldig varmt, og nå vil jeg ha glede som vil gjøre fitta mi våtere gjennom en videosamtale. Men lov meg at han blir mellom oss? T Tenåring: Æ skal snart på skoln 😢 K Kvinne: Bare 1 sekund T Tenåring: Få nu se bilde av dæ først K Kvinne: Love meg at det vil forbli mellom oss to ok?

Idet offeret blir med på en videosamtale, skifter stemningen brått.

Som i tilfellet med 15-åringen.

Kvinnen viste frem et opptak hun hadde gjort av samtalen. Hun truet med å sende videoen til guttens kontakter eller dele den på nettet – hvis han ikke betalte.

K Kvinne: Hvis du holder deg rolig og gjør det jeg sier vil denne videoen forbli mellom deg og meg T Tenåring: Ok



Ka må æ gjøre



Pls ikke del den

Bare i Finnmark har politiet i løpet av det siste året registrert minst 10 slike saker.

Politiet har delt en utskrift med NRK av samtalen tenåringen hadde med utpresserne. Den foregikk på Messenger, og denne kan du lese i sin helhet nederst i saken. Navn og andre kjennetegn er redigert ut.

I denne saken tok 15-åringen og hans foreldre kontakt med politiet.

Andre har opplevd at trusselen ble en enorm belastning. En ung mann i Norge opplevde utpressingen så dramatisk at han tok livet sitt.

Advarer mot metoden

Torstein Pettersen i Finnmark politidistrikt håper folk blir mer klar over fremgangsmåten.

– Det ser ut som om dette ikke er så veldig godt kjent, selv om vi har formidlet at det foregår og at man må være påpasselig, sier han.

– Jeg tror det er høye mørketall på grunn av skammen denne typen saken medfører for den enkelte, sier Pettersen.

Torstein Pettersen er leder for taktisk avsnitt i Finnmark politidistrikt. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Seksjonsleder Emil Kofoed i Kripos tror også det er vanskelig å anslå omfanget, men sier det har ligget jevnt høyt de siste årene.

Han forteller også at mye skjer i svært godt organiserte former.

– Det er callsentre som har som eneste oppgave å lure barn og unge til å gi fra seg bilder, som de igjen kan bruke til å presse dem for penger.

Emil Kofoed er leder for seksjon for seksuallovbrudd i Kripos. Foto: Halldor Asvall / NRK

Kan avsløres

Utpresserne finner ofte sine ofre på chatforum og nettsider med seksuelt materiale.

Mange treffer hverandre på nettet med ærlige og romantiske hensikter. Men svindlerne har noen fellestrekk som gjør at man avslører dem med litt kritisk sans.

Kommunikasjonen er gjerne preget av dårlige maskinoversettelser og merkelige og usammenhengende svar.

– Hvis man er enig om å snakke på video, og det går bare en vei, slik at du ikke kan se den du prater med, mens vedkommende ser deg, da bør det også ringe en bjelle, sier Pettersen.

Det er heller ikke sikkert at kvinnen man ser, er til stede under samtalen; det kan være en video som spilles av.

Ikke betal

Torstein Pettersen sier utpressingen kan ramme svært hardt.

– Frykten for at videoen skal bli delt med venner og kjente, er en stor mental påkjenning. For ikke å snakke om det økonomiske tapet man opplever.

For tenåringer er det åpenbart at det ikke skal store beløp til for at det merkes i hverdagen. Pettersen forteller at også godt voksne menn kan bli ofre for denne typen utpressing.

– Har du kjennskap til tilfeller der de faktisk har publisert opptakene?

– Det er ikke mange eksempler på det, men det har skjedd. Normalt ser vi at hvis man bryter kontakten, skjer det ikke mer, og det blir ikke publisert.

Han tolker det dit hen at gjerningsmannen heller går til neste offer og bruker tid på det.

Politiets klare råd er uansett at folk ikke gir etter for presset og betaler.

K Kvinne: Jeg vil at du skal betale 2500 euro men jeg gir deg en sjanse, en veldig god mulighey for min stilhet og for oss å avslutte denne historien en gang for alle



Hvor mye? T Tenåring: Æ skal fikse



Få 1 uka

Kofoed i Kripos understreker at ingenting er sikkert dersom man velger å betale.

– Det å betale er ikke noen garanti for at de ikke publiserer det de truer med å publisere. Du kan også få nye pengekrav. De utnytter sårbarheten til fulle, sier han.

Dette har også politiet i Finnmark kjennskap til.

– Ofte starter det med små beløp. Så ser vi at de som betaler, blir presset ytterligere for større beløp etter hvert, sier Pettersen.

Han kjenner til tilfeller der folk har betalt flere titalls tusen før utpresserne har gitt seg.

Oppfordringen fra politiet til voksne er at de må passe på at unge gutter er forberedt når «ei jente» tar kontakt på sosiale medier og raskt begynner å kle av seg. Det er starten på seksuell utpressing.

All informasjon fra utpresseren kan hjelpe politiet med å identifisere vedkommende. Dette kan for eksempel være adresser, telefonnummer, kontonummer og betalingsinformasjon. Illustrasjon: Egil Ursin

Ber folk anmelde

Utpresserne er klar over at det er flaut for ofrene å koble inn politiet.

– Flere føler mye skyld og skam, og kanskje føler man at man har vært delaktig i å bli lurt, sier Emil Kofoed.

Politiet vil ofte slite med å komme til bunns i sakene. Utpresserne kan være godt skjult bak ulike krypteringer. Ofte er de i land med svakere rettsvesen og dårlig internasjonalt politisamarbeid.

Pettersen mener likevel det er viktig at folk tar kontakt, slik at Kripos i samarbeid med andre lands politi kan prøve å spore bakmennene og forfølge saken.

– Hva vil du si til dem som synes det er flaut å kontakte politiet om slike saker?

– Hos oss blir alle møtt med respekt uansett. Vi har vært borti slike hendelser før. Vi har forståelse for at det kan være flaut, og vi vil behandle informasjonen med diskresjon, sier Pettersen.

Slik gjør du om du er utsatt for utpressing: Ekspander/minimer faktaboks Bryt kontakten med utpresser så snart som mulig.

Ikke betal det som utpresser krever. Hvis du betaler, kommer det vanligvis flere krav.

Dokumenter mest mulig av det som har skjedd.

Noter hvilke tjenester, kanaler og kontoer som ble brukt både av deg og av utpresser.

Ta skjermbilder både av samtaletekster, informasjon på profiler og bilder eller video av den du snakket med.

All informasjon fra utpresseren kan hjelpe politiet med å identifisere vedkommende. Dette kan for eksempel være adresser, telefonnummer, kontonummer og betalingsinformasjon.

Ikke slett programvare du har installert. Fjern heller ingen kontoer. Vent til politiet har fått gjennomført nødvendige undersøkelser.

Kontakt politiet så raskt som mulig. Tid er en kritisk faktor i slike saker. Du kan kontakte politiet ved å møte opp, på 02800 eller ved å kontakte nettpatruljen der du bor. Kilde: politiet.no

Kan ramme mange

Selv om det kan være utfordrende å oppklare slike saker, finnes det eksempler på arbeid som har ført frem.

Slik som saken der en ung mann i Norge tok livet sitt etter å ha blitt utsatt for seksuell utpressing. I april ble seks personer i Marokko dømt til fengsel for å ha utpresset den unge nordmannen. Da var det gått hele seks år siden politiet her i landet startet etterforskningen.

Det er ofte organiserte kriminelle som står bak. Og de jobber fra det som minner om kundesentre.

– Et slikt callsenter vil nå ut til veldig mange personer på kort tid. Det å ta ned et slikt senter vil være viktig for å redusere de aktørene som begår denne type kriminalitet, sier Emil Kofoed i Kripos.

– For noen av ofrene vil det kanskje være en følelse av om ikke oppreisning, så i alle fall rettferdighet.

Ifølge Kofoed er det bare enkeltsaker som er avdekket i Norge. Den største trusselen er de utenlandske callsentrene.

– De er mest kyniske i sin utøvelse. De er aggressive i utpressingen.

I dag går det bra med 15-åringen, selv om hendelsen fortsatt preger han. I samtalen under her kan du se trinn for trinn hvordan utpresserne gikk fram mot tenåringen.

Og hvor raskt stemningen skifter.