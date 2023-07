Håpet i utkanten

Jordmora måtte sette seg ned da hun først innså hvor mange gravide hun følger opp.

– Det er helt spesielt i år. Vi har rekord på antall gravide så tidlig på året.

Annie Henriksen smiler bredt, og det er hun ikke alene om å gjøre.

Etter mange tiår der tallet på nyfødte har skrumpet kraftig inn, kommer nyheten som en gledelig overraskelse i kommunen ute i havgapet.

Kan det bety at trenden er i ferd med å snu?

Det er mer travelt enn det har vært på lenge for Annie Henriksen. Nå er det flere besøk, oppfølgingstimer og telefonsamtaler. Foto: Johan Isak Niska

Nok å gjøre

Annie begynte som jordmor i Loppa på 90-tallet. Hun hadde store forventninger om å bedre tilbudet for gravide i kommunen hun setter høyt – og har røtter i.

Hun fulgte opp mellom 20 og 30 svangerskap i året, så det var nok å gjøre.

– Kunne du på den tiden forestille deg hvor lavt dette tallet kom til å bli?

– Nei, det kunne jeg ikke.

Annie Henriksen kunne vært pensjonist i dag, men vil fortsette som jordmor i Loppa så lenge hun kan. Foto: Johan Isak Niska

Utover 2000-tallet innså Annie at det virkelig gikk nedover med antall gravide hun fulgte. I tillegg ble samfunnet tappet for folk.

Viktige fiskerier ble lagt ned. Det ble færre arbeidsplasser, folk reiste vekk og skoler ble lagt ned. Stadig flere hus stod tomme.

– Jeg så jo at det begynte å røske nedover. Det var vemodig å se og kjenne på det, sier Annie.

Kunne drømmeplassen hennes overleve dette?

Folketallet i Loppa var på sitt høyeste i 1960 med 2706 innbyggere. I dag er kommunen preget av en såkalt forgubbing, befolkningen er spredt, og halvparten bor i kommunesenteret Øksfjord. Foto: Johan Isak Niska

Siden Annie begynte som jordmor i Loppa, er folketallet nesten halvert. Nå er det på vel 860 innbyggere.

Likevel har jordmora aldri vurdert å slutte. Men i fjor nådde kommunen ett av sine laveste fødselstall noensinne: 2.

På tross av dette var ikke Annie like bekymret denne gangen.

For jordmora hadde lagt merke til en endring i bygda som kunne tyde på at hun ville få mer å gjøre igjen.

Ikke realistisk i alle

Regjeringen har et mål om at folketallet skal øke i distriktene.

Selv om det skal bli flere i Norge fram mot 2050, er det ventet at folketallet vil krympe i 40 prosent av de minst sentrale kommunene. Og det gjelder for det meste i distriktene.

Mange kommuner er opptatt av at folketallet skal øke, men det er ikke realistisk i alle.

Det forteller Marit Mellingen, som er direktør i Distriktssenteret. Hun mener man heller bør satse på å stabilisere folketallet og beholde innbyggerne man har.

– Vi mener kommunene bør sette seg mål som gir en positiv gnist og lage gode samfunn der folk ønsker å bo og bli boende.

Men hva innebærer egentlig det?

Slike nyheter gir et godt utgangspunkt for kommuner å gjøre en ekstra innsats og bygge gode lokalsamfunn folk ønsker å være i, sier Marit Mellingen om antallet gravide i Loppa. Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

Det gjelder å sørge for gode tjenester, nok boliger, jobb og ikke minst gode sosiale møteplasser – der man kan få venner og ha det trivelig. Og at tilflyttere blir godt tatt imot og inkludert i lokalsamfunnet.

Og på akkurat disse punktene har det skjedd endringer som får kystkommunen i nord til å smile.

Knut Einar Johansen har vært fisker i femti år. Han har sett fiskerinæringen gå opp og ned– og skikkelig langt ned- i Loppa. Men nå er det endelig god stemning i havna igjen. I løpet av de siste fem årene har det kommet flere fiskebåter. Slik som naboen på kaia. Han heter Tadas Kacerauskis, er fra Litauen og kom hit for tre år siden. Og han forteller at næringen blomstrer. – Hvert år er det ny rekord for de som jobber på fiskebruket. De tar imot det meste av fisk, så vi fiskerne er fornøyde. Nå er planen å kjøpe en enda større båt. Knut Einar har i tillegg lagt merke til mer liv i bygda de siste årene. –Folketallet må jo ha steget, jeg kan ikke tenke meg noe annet, ler han.

Det er i alle fall flere nye fjes i bygda, og det er aktivitet som vekker nytt liv.

De to siste årene har det flyttet til sammen 155 personer til Loppa, og det utgjør, en sjelden gang, faktisk flere enn dem som flyttet fra.

– Og det er en berikelse, sier Torill Myreng Martinsen.

Hun er leder i barnehagen, har jobbet der i 30 år og har god oversikt over familiene som bor under de høye Finnmarksalpene.

– Når jeg snakker med folk, ser de lyst på fremtiden. Og når man går i bygda nå, så møter man på nye sambygdinger som jeg ikke kjenner fra før, smiler hun.

For i likhet med jordmora har hun syntes det har sett mørkt ut. Men ikke nå lenger.

– Vi får flere tilflyttere som ønsker å etablere seg. Næringslivet vårt blomstrer, vi har fått nye møteplasser, og det nyeste er en festival som forhåpentligvis kan bli tradisjon.

Og i tillegg satses det på noe som gjør barnehagelederen ekstra glad.

Torill Myren Martinsen har ingen visjoner om at kommunen skal bli stor, men håper folketallet stabiliserer seg, og at de klarer å beholde det dem har i dag. Foto: Irmelin Kulbrandstad

Et nytt senter for skole, barnehage og bibliotek skal bygges. Og det blir noe helt annet enn det gamle og slitte internatet der barnehagen holder til nå.

I dag har de 24 barn. Men Torill ser for seg at det vil bli flere.

– Hva får deg til å tro det?

– All positivismen. Vi møter på flere barnevogner etter veien enn før. Og jeg tror det nye kompetansesenteret vil gjøre det mer attraktivt å bosette seg her.

Men da trengs det boliger.

Et avgangskull i barnehagen på syv barn regnes som stort i Loppa. Det er 24 barn fordelt på tre avdelinger i barnehagen. Martina Žaloudková fra Slovakia jobber i barnehagen. Hun kom med mann og barn for to år siden og forteller at lokalsamfunnet har tatt dem godt i mot. Barnehagen ligger i en tidligere internatbygning og er noe slitt. Om noen år vil den være i moderne og nytt bygg.

For boligmangelen har stukket kjepper i hjulene for den lille kystkommunen. Men nå skal det bygges flere boliger, som forhåpentligvis gjør den mer attraktiv.

Og det skjer også noe i hus som allerede er der.

Slik som Loppakroa, der man kan møtes for å spise, ta en kaffe eller rett og slett ta seg et glass. Det er lenge siden innbyggerne har hatt et sted å møtes på denne måten, og det kom på plass i fjor.

Og det har vært etterlengtet.

Loppakroa kom på plass for litt over ett år siden. Den er én av to kafeer som har kommet på plass de siste årene. Glenn Martinsen (27) fra Øksfjord mener kroa er positivt for bygda. – Det er et fint steg fremover. Det hjelper for å få folk til å holde seg her, sier han, men savner litt flere muligheter for unge. På kroa samles både unge og eldre til måltider, sosiale treff og ulike arrangementer - som for eksempel konsert eller syrisk aften. Kim Gøran Pedersen er blant dem som driver kroa. Han forteller at den er populær og har fylt et behov. – Det betyr alt. Vi trenger det for å ha et levende samfunn, sier han.

Dette som nå skjer, hilser 28 år gamle gravide Lisa Marie Håland Wilhelmsen velkommen.

Hun og familien flyttet hit for fire år siden. Nærhet til slekt og gratis barnehage var grunner til at de kom.

Og de har planer om å bli boende.

– Foreløpig trives vi her. Det er trygt og godt når man har små barn, sier Lisa Marie.

Og hun er glad for at kommunen har en jordmor hun kan stole på.

Lisa Marie om gravidtallene:– Det er veldig mange til å være her i bygda. Så det er jo veldig kjekt. Det er veldig positivt for bygda hvis alle blir boende. Foto: Irmelin Kulbrandstad

«Oi, oi, oi!»

Det var de første ordene som kom ut da jordmora skjønte at nå blir det mer å gjøre fremover.

Det viser seg å være rekordstart på året med ti gravide hittil. Og det kan godt kalles for «en babyboom» i Loppa-sammenheng.

I løpet av de siste årene hadde Annie sett tilstrømmingen av unge mennesker, arbeidsinnvandrere og flyktninger.

– Jeg håpet at de vil trives, og at det kanskje ville gi utslag i arbeidet mitt. Og det gjorde det.

Og hun ser at det sprer seg som fine bølger rundt omkring i samfunnet.

Jordmora undersøker magen til gravide Alina fra Ukraina. Hun forteller at de har god kontakt med jordmora under svangerskapet. Annie Henriksen forteller at hun er glad for å kunne følge opp flere gravide igjen. Jordmor har god oversikt på antall svangerskap og fødsler i løpet av årene hun har jobbet der.

For kommuner med lave fødselstall og fraflytting har arbeidsinnvandring vært svært viktig, sier Marit Mellingen i Distriktssenteret. Det er slik næringslivet og det offentlige har fått arbeidskraften de trenger.

Og dette blir viktig videre fremover. Men det er en utfordring å få tilflyttere uten lokal tilknytning til å bli værende.

– Derfor er det viktig at kommunene er flinke til å ta vare på dem som viktige bidragsytere i lokalsamfunnet, inkluderer dem og sørger for at de trives, sier Mellingen.

Arbeidsinnvandringen demper befolkningsnedgangen i Loppa. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

– Drømmeplassen dør ikke med første

Med god grunn smiles det i Loppa nå, men kommunen har fortsatt en jobb å gjøre.

Som nevnt gjelder det boliger, men det er også behov for å skape nye typer arbeidsplasser der unge mennesker kan få brukt utdanningen sin.

Tilflytting har bremset frafallet i folketallet, men det er fremdeles fallende.

Men med de ti gravide og de positive endringene jordmora og andre har sett, er hun klar i sin tale:

– Drømmeplassen min dør ikke med det første.

Hun har tro på enda flere svangerskap før året er omme. Det dukker gjerne opp et tidlig på høsten også.

– Da har man kost seg i sommer, og da kommer noen i september og forteller at de er gravide, ler Annie.

–Jeg er ingen spåkjerring, men ifølge statistikken er det ikke uvanlig.