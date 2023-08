NRK har fått bekreftet av sikre kilder at den amerikanske skuespilleren er på vei til Arnøya i Nord-Troms.

Nordlys meldte litt over klokka 16 fredag ettermiddag at Smith hadde ankommet Tromsø med privatfly fra Svalbard.

Den amerikanske skuespilleren fikk Oscar-prisen for sin rolle i «King Richard» i 2022. Han er kanskje aller mest kjent for rollene i «Men in Black», «Fresh Prince in Bel Air», «I AM Legend» og «Independence Day».

Tidligere i år meldte flere aviser at skuespilleren Will Smith skulle medvirke i en ny TV-serie kalt «Pole to Pole».

Ifølge den britiske avisen Independent UK, som viste til en uttalelse fra National Geographic, skal serien strømmes på Disney+.

I serien skal Smith reise fra Sørpolen til Nordpolen, ifølge Independent UK.

Samarbeider med reinbeitedistrikt

I innsyn NRK har fått fra Skjervøy kommune kommer det frem at det Svalbard-baserte produksjonsselskapet PolarX har søkt om helikopterlandinger.

Det er søkt om, og innvilget, helikopterlandinger på Arnøya i Skjervøy kommune, i perioden 17.–20. juli og 10.–15. august.

I innsynet står det at det «gis tillatelse til helikopterlandinger på Arnøya som omsøkt i forbindelse med filming for å dokumentere effektene av klimaforandringer for naturmiljø og mennesker i arktiske strøk.»

Det kommer også frem i innsynet at et reinbeitedistrikt er positiv til helikopterlandingen og at de ikke ser noen negative konsekvenser av landingene.

Det samme reinbeitedistriktet blir omtalt som samarbeidspartner av Polar X og produksjonsselskapet Nutopia.

Nutopia er oppført som produsent på «Pole to Pole» og «Welcome to Earth». Sistnevnte ble ledet av Will Smith.

Ønsket marinbiolog

NRK har fått innsyn i en e-post fra Nutopia til Havforskningsinstituttet.

Der ytrer Nutopia et ønske om å komme i kontakt med en marinbiolog som kan jobbe fra midten av juli og til august.

Produksjonsselskapet ønsker at denne personen skal jobbe i med en dokumentarserie om arktisk.

I e-posten skriver de også at de allerede har engasjert en kjent polarforsker.

Ifølge e-posten sies det at de skal lage serie for National Geographic, som har premiere på Disney+.

Serien skal ta seerne med på en ambisiøs reise for å forstå hvordan mennesker overlever i de mest ekstreme områdene, på utkikk etter banebrytende forskning for å engasjere seerne i hva det er som skjer på disse utrolige stedene, ifølge e-posten NRK har fått innsyn i.

Flere dokumentarserier

I 2021 kom dokumentarserien «Welcome to Earth», ledet av Will Smith. Der reiste han rundt til blant annet aktive vulkaner og ned til under dypet av havet, ifølge IMDB.

«Welcome to Earth» ble blant annet produsert av National Geographic, som også er oppført som produsent på serien «Pole to Pole».

Smith var også programleder for «One Strange Rock», en naturdokumentarserien fra National Geographic. I serien besøkte de Finnmark, skrev NTB i 2018.

Tom Cruise på Svalbard

I mai i år var skuespilleren Tom Cruise på Svalbard i forbindelse med det som skal være deler av «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two».

Scener fra den første delen av filmen ble også spilt i Norge.

Men filminnspillingen på Svalbard bød på problemer: Tom Cruise ble nektet å lande med helikopter på Svalbard.

Svalbardposten møtte Cruise på Lompensenteret. Han ønsket ikke å ta en prat med lokalavisa, men ga dem følgende sitat:

– Det er herlig å være her, sa Cruise til Svalbardposten.

Og det visste seg å være «Mission impossible» å fly med helikopter på Svalbard.