Widerøe desinfiserer fly

Widerøe innfører omfattende rutiner for å desinfisere flyene sine. Alle de 45 flyene i selskapet desinfiseres nå med et effektivt middel for å hindre smittespredning ombord, opplyser Widerøe. Ved lengre stopp rengjøres håndtak, hattehyller, vinduskarmer og toalett.