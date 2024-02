Vurderer å flytte Hvaldimir til Svalbard

Siden august i fjor har den fire meter lange og 1300–1400 kilo tung belugahvalen Hvaldimir oppsøkt hobbyfiskere og oppdrettsanlegg i Ryfylke.

Nå har den frivillige organisasjonen OneWhale, som har som hovedmål å beskytte kjendishvalen, som mål å flytte ham til Svalbard.

Dette for å gi Hvaldimir en ny flokk i arktisk klima, hvor belugahvalen hører hjemme.

Det skriver Stavanger Aftenblad.

Kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet, Olav Lekve, bekrefter til avisa at det kan bli aktuelt å relokalisere kjendishvalen.

– Vi har sagt at vi er åpne for at den kan bli flyttet til et mer egnet område, som Svalbard, sier Lekve til avisa, og opplyser at det er mye som skal på plass før en relokalisering kan finne sted.

Lekve oppfordrer folk til å holde seg på avstand til Hvaldimir, og påpeker at han er et vilt og fredet sjøpattedyr.