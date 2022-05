– Vi ble hentet av politiet og dro hjem til min mor for å overnatte den natten. Det var ikke før jeg la meg at jeg kjente pulsen, jeg fikk ikke sove. Og jeg skjønte at dette kunne ta tryggheten fra oss hjemme.

Det sier samboeren til en politimann i Troms politidistrikt. NRK har i samråd med dem som stiller opp i denne saken blitt enig om å gi dem anonymitet, for å ikke bli gjenkjent av kriminelle.

Vold og trusler har nærmest blitt en del av hverdagen for mange ansatte i politiet som jobber nærmest folk.

BESKYTTER OSS: Politiet skal beskytte samfunnet. Når de er hjemme, vil de ha lave skuldre som alle andre. Men det har ikke de vi snakket med. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Hendelsen samboeren til politimannen forteller om, skjedde for to uker siden. To politimenn var på oppdrag der de påtraff en person i et kriminelt miljø. Han truet med å komme hjem til dem og «ta dem», og sørge for at de ikke fikk sove.

Trusselen ble oppfattet som svært reell, da de bor i et område i Troms der alle kjenner alle. Og personen som kom med truslene beskrev hvordan det så ut der de bor.

Samboeren og to små barn ble evakuert bort fra sitt eget hjem. Nå har de flyttet hjem igjen, men lever med voldsalarm, pepperspray og batong ved ytterdøra.

– Jeg har vært redd. Realiteten kikker inn, hvor brutalt det kan være å bo med en politimann. Jeg ser meg alltid over skuldrene, sier hun.

Politi utsettes for vold og trusler

60 prosent av medlemmene til Politiets Fellesforbund har opplevd trusler, i arbeidstiden eller på fritiden, om noe som skal skje eller gjøres mot dem selv eller deres familier.

Nær seks av ti frykter at noe kan skje med dem eller familien etter arbeidstid, som kan være knyttet til jobben i politiet. Nær seks av ti har mottatt trusler, i arbeidstiden eller på fritiden, om at noe skal skje eller gjøres mot dem selv eller deres familier. Over tre av ti har opplevd ubehagelige hendelser etter arbeidstid, enten mot seg selv eller sin familie – og som de mener er knyttet til jobben som politiansatt. Nær syv av ti har som følge av jobben som politiansatt, tatt forholdsregler med hensyn til sikkerheten, ut over det som er vanlig å gjøre.

En fersk medarbeiderundersøkelse viser at 18,5 prosent av de ansatte på landsbasis har opplevd vold og trusler de siste 12 månedene. Men det er distriktsforskjeller, der Agder politidistrikt er på topp med 26,6 prosent.

Se ditt politidistrikt her Ekspandér faktaboks Politiet i snitt : 18,5 prosent

: 18,5 prosent Øst politidistrikt : 18,9 prosent

: 18,9 prosent Oslo politidistrikt : 19 prosent

: 19 prosent Vest politidistrikt : 20 prosent

: 20 prosent Finnmark politidistrikt : 20,1 prosent

: 20,1 prosent Troms politidistrikt : 21,2 prosent

: 21,2 prosent Sør-Vest politidistrikt : 22,3 prosent

: 22,3 prosent Møre og Romsdal politidistrikt : 22,9 prosent

: 22,9 prosent Nordland politidistrikt : 23,1 prosent

: 23,1 prosent Trøndelag politidistrikt : 23,6 prosent

: 23,6 prosent Innlandet politidistrikt : 25,6 prosent

: 25,6 prosent Sør-Øst politidistrikt : 26,3 prosent

: 26,3 prosent Agder politidistrikt: 26,6 prosent

Og truslene dem vi har snakket med er utsatt for, er bare en av mange som setter hele familier i fare. I saker som skal opp i retten snart, finner vi flere eksempler.

Snart må en mann fra Troms som er tiltalt for å ha brukt vold mot og truet politi og fengselsbetjenter en rekke ganger, møte i retten. Han har beskrevet hvordan han skal drepe familiene deres ved å sette en overdose på dem.

En annen mann i Troms er tiltalt for å ha truet med å finne ut hvor en politibetjent bor og «ta ham» på fritiden. Til en annen skal han ha sagt at han håpet politibetjenten hadde en familie han kunne «ta».

FORHOLDSREGLER: Pepperspray og batong står like ved inngangsdøren, i tilfelle noen kriminelle som vil dem ondt dukker opp. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Identitetsskjerming av politiet

Politimannen i Troms sier det ikke er første gangen han har blitt truet på jobb, langt ifra. Men denne trusselen pågikk over tid, og ble gjentatt.

– Dette er den som har gjort mest inntrykk på meg. Det har med måten trusselen ble framsatt på. Det er forskjell på å slenge ut en trussel, og å mene det, sier han.

Personen ble pågrepet noen dager senere.

Nå ønsker han og kollegaene fortgang i arbeidet med bedre skjerming av identiteten til de ansatte. For mens tiden går, får stadig nye politiansatte trusler som gir ubehag og skaper frykt.

Målet er å kunne opptre med et ansattnummer, og ikke navn, i dokumenter og i retten.

ET ANGREP: Politimannen føler vold og trusler mot politiet er et angrep på dem som privatpersoner, fordi det også påvirker privatlivet. Foto: Øystein antonsen / NRK

Justisdepartementet jobber nå med utrede behovet for lovendringer på dette. Målet er å ha det klart før sommeren. Deretter vil de ha forslag til gode og tilstrekkelige regler og ordninger for å skjerme identiteten til politifolk når det er behov for det.

Hovedverneombudet i politiet sier dette er noe som må tas på alvor. Han er også medlem i prosjektet om identitetsskjerming i politiet.

– Vi har krav på fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og vi må gjøre det vi kan for å sikre trygge arbeidsforhold for alle våre ansatte, sier Audun Buseth.

Politiet har vold og trusler som ett av tre prioriterte områder innen HMS. Likevel er det ikke nok, mener han.

– Dagens regelverk gir oss ikke nødvendig handlingsrom til å unngå at personopplysninger gjør det mulig å utsette våre ansatte for vold og trusler. Vi ønsker gjennomgang av regelverket, for å kunne forebygge bedre, og sikre velfungerende politi for samfunnet, sier Buseth.

BEDRE REGLER: Hovedverneombud i politiet, Audun Buseth, sier politiet må ha bedre regelverk for å ivareta sikkerheten til de ansatte. Foto: William Jobling / NRK

Vil leve som normalt hjemme

Politimannen var sammen med sin makker da truslene kom. Makkerens samboer har også fått voldsalarm, og føler seg utrygg i sitt eget hjem.

– Jeg er ofte redd. Jeg ser meg bak, og sjekker dører. Det er ikke noe trivelig. Man blir jo redd for at det skal skje noe, sier hun.

Politimannen sier hele hendelsen var ubehagelig.

– Vi opplever det som et angrep på oss som privatpersoner, for det påvirker privatlivet utenfor jobb. Da har det gått for langt. Min samboer og barn har ikke valgt å være en del av dette. Det er en uheldig bivirkning av å være sammen med noen i politiet, sier han.

– Det er litt for lett å true andre mennesker. Og for meg er det viktig hvor mye det påvirker de rundt oss. Bare fordi vi er politifolk skal vi ikke ha låste dører og sjekke vinduer før vi legger oss. Når vi er hjemme skal vi ha lave skuldre som alle andre, sier han.