Russisk aktivist fikk anerkjennelse fra Norge. Da kom hatmeldingene

– Jeg hadde ikke forventet så mye hat. Men jeg kan likevel ikke si at det var helt uventet, sier russiske Valentina Likhosjva.

Aktivisten fikk tildelt Thorvald Stoltenbergs pris i februar 2021. Juryen valgte Likhosjva for hennes arbeid for å fremme toleranse, åpenhet og mangfold i Barentsregionen.

Likhosjva er rettighetsforkjemper og jobber med utsatte grupper i Russland: LHBT+, hivsyke, immigranter og urfolk. Hun er også medarrangør av Barents pride som holdes i Kirkenes hver høst og støttes av det norske Barentssekretariatet.

Valentina Likhosjva er kjent menneskerettighetsforkjemper i Barentsregionen. Hun er også en av dem som arrangerer pride-feiring i Kirkenes. Foto: Privat

Da aktivisten fikk prisen, ble hun glad for å bli anerkjent, men delte samtidig sine bekymringer rundt egen sikkerhet med NRK.

– Jeg er litt redd, og vet ikke hvilken vending denne prisen vil få for min del på grunn av enkelte russiske lover. Nå må jeg tenke litt på min egen sikkerhet, sa Likhosjva i februar til NRK.

Og bekymringene hennes har blitt reelle.

Det var i kommentarfeltet til et mediehus her i Murmansk Likhosjva mottok drapstrusler. Foto: Amund Trellevik/NRK

Avslag fra politiet

Likhosjva bor og jobber i Murmansk, ikke langt fra Norge. Mediene her ga henne mye omtale da hun mottok Stoltenbergprisen.

Som aktivist hadde hun fått en del hatmeldinger og trusler tidligere, men nå tok det helt av.

– Jeg trodde at folk hadde blitt bedre på å beherske seg. For det er ikke særlig fint å si eller skrive offentlig at en person må bli skutt eller brent, sier Likhosjva.

Det var i kommentarfeltet til en lokal nettavis at hun fikk disse dødstruslene, etter at avisen omtalte prisutdelingen. Kommentarene er nå slettet, men NRK har fått skjermdumper av truslene.

Valentina Likhosjva anmeldte truslene til politiet. En uke senere fikk hun svar om at de avslo anmeldelsen.

– Politiet skrev i svaret at alle publiseringer om Stoltenbergprisen er provokative og kun er ment til å oppfordre til hat mellom mennesker, sier Likhosjva.

NRK har også tilgang til e-posten fra politiet. Der utdyper politioffiseren at siden dødstruslene ble sendt elektronisk og Valentina svarte trusselforfatterne i kommentarfeltet, så kunne ikke politiet oppfatte dem som reelle.

Likhosjva er ikke overrasket over avslaget:

– Ingen av de anmeldelsene om hatmeldinger som jeg har sendt til politiet har blitt etterforsket, sier aktivisten.

Undersøkelse: Russeres forhold til LHBT Ekspandér faktaboks Det analytiske senteret Levada har i flere år gjennomført undersøkelser blant russere om deres holdning til utsatte grupper, blant annet til LHBT. I 2019 presenterte senteret følgende resultater: Litt over halvparten av deltakerne hadde en negativ holdning til LHBT, mens rundt 40 prosent forholdt seg nøytralt til minoritetgruppen.

Samtidig mente 47 prosent av deltakerne at homofile burde ha samme rettigheter som andre mennesker. 43 prosent var imot det.

Antall personer som var fullstendig imot likebehandling for homofile, økte med 6 prosent fra 2013 til 2019, da den forrige undersøkelsen ble gjennomført. Det samme gjelder imidlertid for dem som gir full støtte til LHBT, der er det nemlig også en økning på 13 prosent. I 2020 gjennomførte senteret en annen undersøkelse, der deltakerne ble spurt om hva som burde gjøres med de sosiale gruppene som skiller seg ut fra normene. Da svarte 32 prosent av deltakerne at homofile burde bli isolert fra samfunnet. Det samme antallet folk svarte at gruppen burde få gjøre hva de vil.

18 prosent av russerne svarte at homofili som fenomen burde avvikles. Dette er nesten en halvering fra 1989 da undersøkelsen ble gjennomført for første gang. Det høyeste antallet motstandere fra sovjetisk tid var i 2012 da 23 prosent av befolkningen mente at fenomenet burde avvikles, og 31 prosent av dem ønsket å isolere denne sosiale gruppen. Året etter vedtok den russiske regjeringen loven om homoseksuell propaganda.

9 prosent av russerne mente at LHBT-personer burde få hjelp. Hva slags hjelp er det snakk om, blir ikke utdypet.

– Trussel for nasjonal sikkerhet

Situasjonen som den russiske aktivisten har havnet i er ganske vanlig, sier Dmitrij Dubrovskij. Han er professor i politikk og internasjonale relasjoner.

Han har lest politiet sitt avslag til Likhosjva.

– I svaret fra politiet står det veldig tydelig at staten ikke kommer til å beskytte henne. Staten mener at hun selv er skyldig i situasjonen, sier Dubrovskij.

Ifølge ham ser politiet i Russland sjeldent etter motivet i forbrytelser rettet mot LHBT-personer.

Dmitrij Dubrovskij jobber som professor ved Høyskolen for økonomi i St. Petersburg. Foto: Privat

– Og det igjen ender med at russiske myndigheter kan si at det ikke finnes eksempler på homofobi i Russland. Selvfølgelig er det umulig å finne eksempler når politiet ikke registrerer dem, sier Dubrovskij.

Han viser til drapet på den 54 år gamle russiske journalisten Dmitrij Tsilikin i år 2016. Han ble knivstukket av en student som kalte seg selv for «rydder» og sa at han førte «korstog mot en viss sosial gruppe». Studenten ble dømt for drapet, men domstolen tok ikke drapsmotivet opp til vurdering.

Dubrovskij mener at slike saker ikke blir tatt opp av myndighetene, fordi LHBT og Russlands nasjonale sikkerhetspolitikk ikke passer sammen.

– I 2015 ble en ny strategi for nasjonal sikkerhet vedtatt. Der står det at tradisjonelle familieforhold og tradisjonelle verdier skal beskyttes. Derfor vurderes alt som er i strid med dette som en trussel mot den nasjonale sikkerheten.

Den russiske protestgruppen og punkbandet Pussy Riot hang regnbueflagg på flere viktige bygninger i Moskva 7. oktober i fjor, samme dag som president Vladimir Putin har bursdag. På bildet blir flagget satt ved inngangen til presidentens administrasjon. Foto: AP

Å være skeiv er vestlig

Truslene mot Valentina Likhosjva og LHBT-miljøet i Russland blir fulgt opp i Norge.

Mina Wikshåland Skouen er ansvarlig for LHBT-spørsmål i Den norske Helsingforskomité. Hun sier myndighetene i Russland forsøker å framstille det som noe fremmed å være skeiv.

LHBT-miljøet blir marginalisert i Russland, blant annet av politikere som ønsker å styrke sin egen politiske posisjon, mener Mina Wikshåland Skouen fra Den norske Helsingforskomité. Foto: Den norske Helsingforskomité

– Det anses som en vestlig import og ideologi.

Skouen sier at LHBT-identitet også kobles til EU. Dette skjer i Russland, men også i flere andre europeiske land som Polen og Ungarn.

– Det er en trend som man ser i Europa generelt. Hvis man ser på anti-LHBT demonstrasjoner, så er de også anti-EU, mot innvandring og vestlig innflytelse. Man har klart å lage en slags ideologisk forbindelse mellom disse, sier Skouen.

Den norske Helsingforskomité er blant dem som har uttalt seg om Likhosjva. De ba russiske myndigheter å etterforske saken, men Mina Wikshåland Skouen tviler på at det vil føre fram.

Hun mener at kun systematisk oppfølging av slike saker kan føre til å bedre situasjonen i Russland.

– Så lenge det finnes straffrihet for homofobiske og transfobiske angrep i Russland som i dag, at folk kan true, utøve vold, og komme med hatefulle uttalelser, så vil folk fortsette å gjøre det.

Fortsetter som før

Valentina Likhosjva er glad for støtten hun har fått fra norske organisasjoner, men forventer ikke mer enn det.

– Jeg og andre aktivister har selv valgt det vi driver med. Vi er voksne og kan selv vurdere risikoen, sier hun.

Barents pride i Sør-Varanger i år 2018. Fremst i toget gikk daværende ordfører Rune Rafaelsen. Foto: Ksenia Novikova

Stoltenbergprisen blir utdelt i regi av Barentssekretariatet. De støtter norsk-russiske samarbeidsprosjekter i Barentsregionen og følger dermed opp Valentinas sak.

– Vi har vært i kontakt med Valentina. Som vi oppfatter det, tar hun det med ro og fortsetter sin aktivitet som hun tidligere har gjort, sier daglig leder Lars Georg Fordal.

