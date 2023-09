– Det er fantastisk, det er utrolig mange stemmer. Alt kan skje, men det er kjempebra, sier Pia-Karoline Øfeldt Rygh.

Hun driver den lokale Mix-kiosken i Kjøllefjord som er en viktig del av næringslivet i kommunen.

De som hadde håp om at vindmøllemotstanderne Senterpartiet og SV skulle sette en stopper for de planlagte 300 vindmøllene i Lebesby kommune i Finnmark må se skuffelsen i øynene.

Arbeiderpartiet og Høyre i Lebesby har fått henholdsvis 55,4 og 18,9 prosent av stemmene i den lille kommunen med sine 999 stemmeberettigede.

Dette viser alle stemmene som er talt opp. 63,1 prosent av de stemmeberettigede stemte under årets valg i Lebesby.

– Vi er veldig fornøyd med de stemmene vi har fått så langt, sier Lise Theodora Rasmussen, leder for Lebesby Ap.

Hun tror vindkraft-debatten har påvirket årets valg.

– Det er helt klart at den debatten har påvirket velgerne.

Senterpartiet får 13,9 prosent av stemmene, en tilbakegang på 12,5 fra forrige valg, mens SV får 11,8 prosent av stemmene.

Dermed blåser det regjeringas vei bokstavelig talt.

Kommunestyret i Lebesby Lebesby har undefined plasser i kommunestyret. Plassene blir fordelt slik: Alle valgresultatene

– En ekstrem god jobb for kommunen

I det de første stemmene ble sluppet kom Pia-Karoline Øfeldt Rygh inn til Lebesby Arbeiderparti sin valgvake.

At Ap hadde fått så mange stemmer ble hun glad for. Hun legger ikke skjul på hvorfor hun stemte slik hun gjorde.

– Selvfølgelig har jeg stemt på Sigurd Rafelsen.

Rafaelsen (Ap) har vært ordfører den siste perioden i Lebesby.

– Han gjør en ekstremt god jobb for kommunen, og han brenner for ting jeg setter pris på. Han jobber mye for næringslivet, og jeg er en stor del av den.

Som daglig leder på Mix ser Øfeldt Rygh på næringslivet som mange dominobrikker som må gå i lag.

– Jeg tror Sigurd ser det og skjønner disse tingene, og har lyst til at folk skal være og trives her.

Etter at de foreløpige stemmene er talt opp gjør Ap et brakvalg i Lebesby kommune. Foto: Gunnar Sætra / NRK

Vindkraft til elektrifisering

For det er sannsynligvis første gang i historien at valgresultatet i den lille Finnmarkskommunen har vært gjenstand for like stor oppmerksomhet som akkurat i år.

Her planlegges det nemlig to store vindkraftprosjekter.

Davvi og Laksefjorden vindkraftverk.

De to alene vil kunne gi nesten 4 TWh ny kraftproduksjon og stå for 45 prosent av all ny vindkraftkapasitet NVE har til behandling i Finnmark.

Om de ikke blir bygd, vil det bli krevende for Finnmark å nå regjeringens kraftmål i 2030.

Dermed har valget i Lebesby stor nasjonal betydning.

Lebesby kommune har allerede en vindkraftpark, men nå ser det ut som videre utbygging blir en realitet. Foto: Gunnar Sætgra / NRK

To parti for, to parti imot

De fire partiene som har stilt til valg i kommunen er delt på midten. Høyre og Arbeiderpartiet ønsker vindkraft velkommen, mens Senterpartiet og SV sier blankt nei.

De som ønsker vindkraft mener det vil skape arbeidsplasser, nok strøm til industrietableringer og ikke minst inntekter i millionklassen for den lille kommunen.

De som er imot mener at 200–300 vindmøller vil rasere naturen og ikke minst legge beslag på store reindriftsområder.

Som mange andre småkommuner i Finnmark sliter Lebesby med fraflytting og negativ befolkningsutvikling.

Kommunen har 1226 innbyggere hvorav 999 er stemmeberettigede.

390 leverte forhåndsstemme. Det vil si 40 prosent av de stemmeberettigede.